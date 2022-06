Guindos ruega a la banca no cegarse con los tipos porque la morosidad subirá

El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, pone en alerta a las entidades financieras. El que fuera ministro de economía español pide al sector no quedarse con el espejismo de la subida de los tipos a corto plazo y urge a mirar hacia un escenario más global, puesto que ampliando la vista no es tan positivo. Por ello, pide a la banca ser muy prudentes y continuar con unos niveles de provisiones adecuados. "No nos ceguemos con lo que es la ilusión de la subida de tipos a corto. Seguramente la morosidad va a subir", ha dicho durante su intervención en los cursos de verano organizados por la APIE, UIMP y BBVA.

De Guindos ha asegurado que es muy importante "mirar un poco más allá" porque, aunque se obtiene una parte positiva de la subida de tipos, la desaceleración económica traerá dificultades, a lo que se ha de sumar un contexto de mayores dificultades para las empresas y las familias y de inflación desbocada. Esta situación reduce la renta disponible de los ciudadanos, pero también del tejido productivo, cuyos costes energéticos, logísticos o de materias primas ya empiezan a afectar a los márgenes.

El escenario central del BCE descarta en principio entrar en recesión en Europa, aunque reconoce que situaciones peores siempre pueden producirse. No obstante, sí que admite una desaceleración de la economía previsiblemente en 2023. "Cuando llegue el momento se irá analizando cuáles son las medidas, pero estamos preparados para aplicar todo tipo de medidas", ha sentenciado. Además, entiende que el instrumento antifragmentación, con el que se pretende estabilizar las primas de riesgo indeseadas en función de los parámetros financieros de los países, le permitirá tener manos libres para luchar contra la inflación a través de la política monetaria.

Asimismo, pide a la banca no olvidar otra cuestión. "Los bancos tienen un activo que son los préstamos concedidos, muchos de ellos a tipo variable o flotante, pero también cuentan con un pasivo", ha recordado. Y la competencia entre los bancos llevará a que la remuneración del pasivo suba, puesto que ya en el ámbito de los bonos bancarios se está observando. "Si uno hace proyecciones de lo que es la evolución de los tipos, con todos los pros y contras, los primeros se matizan", ha asegurado.

De Guindos ha remarcado que la subida de tipos de interés en el corto plazo será positiva para los bancos en el sentido de que los márgenes mejorarán, de forma muy evidente en el ámbito de las hipotecas. "Si uno se centra en realizar un análisis parcial se llegaría a la conclusión de que es muy positivo", ha dicho. El vicepresidente del BCE ha avanzado que, además de la subida de tipos del próximo mes de julio, se llevará a cabo otra en septiembre que podría ser superior a los 25 puntos básicos.