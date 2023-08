Iberdrola, Endesa y Total se reparten el contrato de luz de Madrid de 310 millones.

Iberdrola, Endesa, TotalEnergies y Enstroga se han hecho con los 12 lotes del acuerdo marco para el suministro de energía eléctrica a los centros de la Comunidad de Madrid. El pliego de cláusulas recoge un valor estimado de contrato de 310 millones de euros, teniendo en cuenta una vigencia de 24 meses (181,98 millones de euros) y añadiendo 36,4 millones de euros dada la posibilidad de una modificación del consumo del 20% como máximo.

Además se incluyen otros 91 millones de euros ante una eventual prórroga del acuerdo de otros 12 meses. En concreto, Iberdrola Clientes ha salido la gran vencedora con la mitad de los lotes, que suman un importe de casi 148 millones de euros teniendo en cuenta el presupuesto, la posible variación del 20% y la prórroga. Le siguen TotalEnergies Electricidad y Gas España, con tres lotes por valor de 93,3 millones de euros, y Endesa Energía, con dos lotes de 64,2 millones de euros. Enstroga, comercializadora de menor tamaño, se ha llevado el restante por una cantidad de 3,7 millones de euros.

Valor estimado del contrato Es el importe total pagadero (IVA excluido) dentro del cual deberá tenerse en cuenta para su cálculo, además de los costes derivados de la aplicación de normativas laborales, aquellos que se derivan de la ejecución material de los servicios, los gastos generales de estructura y el beneficio industrial.



Por su parte, y según consta en el portal de la contratación pública de la Comunidad de Madrid, Gas Natural Comercializadora (Naturgy) y Audax Renovables también participaron en la subasta pero se quedaron fuera del reparto. Las empresas comercializadoras de electricidad acuden a la licitación con una oferta específica para cada tarifa, resultando adjudicataria en cada lote la empresa que oferta el precio más bajo. El presupuesto estimado se ha calculado aplicando los precios de la electricidad vigentes y se excluye los importes de los términos de potencia y de los impuestos especiales, así como el IVA.

Dentro del contrato se incluyen consejerías, hospitales y otros centros sanitarios, centro educativos y de política social y el Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA). Durante la vigencia del acuerdo podrán incluirse nuevos suministros, bien por la apertura de nuevos centros o por la incorporación de suministros adicionales. La inclusión de los nuevos puntos de suministro se efectuará en los lotes que determine la Comunidad de Madrid, atendiendo a criterios de precio o de facilidad de gestión.

Suministros con placas solares

Por otro lado, alguno de los suministros que forma parte del acuerdo, que se formalizó el pasado 25 de julio, disponen de paneles fotovoltaicos y podrían acogerse a la modalidad de vertido con excedentes con compensación simplificada. La fecha prevista de inicio del suministro es el 1 de septiembre. El plazo total, incluidas las prórrogas, no puede exceder de 36 meses salvo en casos excepcionales.

Los adjudicatarios podrán concertar con terceros la realización parcial de la prestación siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 215 (subcontratación) de la Ley de Contratos del Sector Público. No obstante, quedan obligados al cumplimiento de los requisitos y obligaciones debiendo indicar en la oferta la parte del contrato que se pretenda subcontratar.

Tal y como ya publicó La Información, la Comunidad de Madrid también está pendiente de adjudicar el contrato de suministro de energía eléctrica para las instalaciones del Canal de Isabel II y hay cinco empresas que pelean por él. Iberdrola, Endesa, Acciona, TotalEnergies y Nexus Energía son las eléctricas que han presentado ofertas a través de sus comercializadoras para hacerse con una adjudicación con un valor estimado de casi 200 millones de euros.

Las ofertas oscilan entre los 189,33 euros megavatio hora (MWh) de Iberdrola Clientes y los 189,98 euros MWh de Endesa Energía y Nexus Energía. Sin embargo, la cantidad aún puede variar en la subasta electrónica. El contrato se adjudicará a la oferta con el precio más bajo y el plazo de ejecución es de un año, con la posibilidad de seis meses de prórroga.

El último contrato se lo llevó Iberdrola Clientes por 61 millones de euros. En total, eran 559 puntos de suministro para un consumo de unos 360,4 gigavatios hora (GWh). Teniendo en cuenta que la demanda de electricidad puede variar, la no solicitud de todo o parte del precio del contrato no supone ninguna responsabilidad para el Canal de Isabel II. El contrato tenía una duración de un año (desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2022) con la opción de prorrogarse por otro más. La empresa de gestión de aguas la ejecutó por el mismo valor, por lo que está activo hasta finales de este año. También introdujo una cláusula para que no se revisara el precio en concepto de energía eléctrica, excepto las posibles variaciones, tanto positivas como negativas, que se pudieran derivar de disposiciones normativas aprobadas con posterioridad a la presentación de ofertas.