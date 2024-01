Iberdrola y Riberas mantienen posición en Wallbox con la ampliación pese al recorte

No hay movimientos, por ahora, en la cúpula accionarial. Iberdrola y el presidente ejecutivo de Gestamp y una de las mayores fortunas españolas, Francisco Riberas, mantienen sus posiciones en el fabricante de cargadores eléctricos Wallbox después de la última ampliación de capital ejecutada en el mes de diciembre. Lo hacen pese al importante tropiezo bursátil de la compañía, que cotiza muy por debajo del precio al que se suscribieron las nuevas acciones. La compañía estadounidense Generac, que lideró la operación, se hace con el 5,2% de la firma dirigida por Enric Asunción, que se mantiene como máximo accionista.

El fabricante español volvió a recaudar dinero el pasado mes de diciembre en una nueva colocación privada entre sus socios para tener gasolina tras importantes pérdidas operativas del negocio. Emitía 10,3 millones de títulos con un precio de 3,05 euros. La gran novedad fue la irrupción de Generac que, según queda reflejado en la documentación oficial presentada ante el regulador bursátil estadounidense (SEC) y consultada por La Información, adquirió 9,8 millones de esas acciones. Esto le permitió colocarse como un accionista relevante. Pagó prácticamente 30 millones de euros. Aún no ha entrado en el consejo de administración -algo a lo que tiene derecho- donde sí están presentes no sólo Iberdrola y Francisco Riberas, sino también Pol Soler (Quadis).

Los otros dos socios más relevantes del accionariado también acompañaron, lo que les sirvió para incrementar ligeramente su posición con una inversión más o menos limitada. En concreto, Iberdrola, a través de su brazo de capital riesgo Inversiones Financieras Perseo, ha pasado del 9,10% al 9,16% de los títulos habiendo invertido unos 300.000 euros al precio de 3,05 euros. Pese a la ligera dilución que acumula después de haber superado el 10% antes de la salida a bolsa en el año 2021, sigue siendo el principal accionista y uno de los clientes más relevantes del fabricante.

Francisco Riberas sí que puso algo más de dinero para incrementar algo más su posición. Adquirió casi 328.000 títulos (una inversión de prácticamente un millón de euros) lo que hizo que pasara de un 8,42% al 8,59%. Esto lo mantiene como socio de referencia del fabricante. Estas transacciones las hace a través de su sociedad patrimonial Orilla Asset Management, con la que ha incrementado de manera relevante su exposición al sector tecnológico con la entrada en Cabify o en otras startups como Cooltra (motos eléctricas), Cocunat (venta online de maquillaje) o Universal Diagnostics (biotecnología).

Hay que recordar que esta ampliación se efectúa a un precio que está muy lejos de la cotización actual. Este viernes, los títulos se situaban por debajo de los 1,4 dólares en la bolsa de Nueva York, donde ha vivido un duro ajuste ante las menores expectativas del mercado. Esto supone un descenso de más del 16% respecto a cómo inició el año. En los últimos doce meses se ha dejado más de un 68% desde los 4,36 dólares. En noviembre de 2021, en plena efervescencia y frenesí inversor en el sector tecnológico, la empresa tocó sus máximos en 16,5 dólares. Ese desplome hace que ambos accionistas de referencia sigan acumulando minusvalías latentes significativas en esta apuesta por el fabricante de cargadores..

El año 2023 ha sido especialmente duro con este ajuste. Pero las consecuencias para las participaciones en los balances de estos dos socios de referencia no se han registrado aún porque no existen obviamente cuentas presentadas en el Registro Mercantil. En 2022 sí que se tuvieron que hacer ajustes valorativos. Iberdrola no fue especialmente agresiva en esta tarea pues llevó a cabo una corrección valorativa por deterioro de su participación por apenas un millón de euros -un valor neto contable total de 57,4 millones-.

Por su parte, Riberas fue bastante más conservador. En 2022, antes de las ampliaciones en las que ha asumido un protagonismo clave, contaba con un 2,5% de los títulos. Y la valoración se situaba a cierre del ejercicio en algo menos de 27 millones de euros desde los 61,7 millones del inicio del ejercicio. Esto supone una reducción muy importante. En la memoria de la sociedad no se precisan más datos.

Otros socios

Otros accionistas más pequeños no han acudido a las anteriores ampliaciones, pero siguen sin desprenderse de títulos. Es el caso de Seaya Ventures. El fondo de capital riesgo español -también socio de otras compañías como Cabify o la propia Glovo- mantenía a cierre de septiembre del año pasado una posición del 6,7% en el fabricante de cargadores. Hasta esa fecha había invertido unos 13 millones de euros. Planteaba un múltiplo de algo más de tres veces lo desembolsado porque mantenía un precio medio de la acción de 4 dólares. Hoy cotiza a 1,6 por lo que apenas habría ganancia en los niveles actuales.

Los resultados del tercer trimestre señalan una caída del 26% en los ingresos hasta los 32,5 millones de euros y unas pérdidas operativas de más de 28 millones. La llegada de Generac Power Systems, especializada en diseño y fabricación de soluciones tecnológicas de almacenamiento de energía, es un intento por crecer en EEUU. La compañía firma un acuerdo por el que ofrecerá a sus clientes las soluciones de carga de vehículos eléctricos de la española. Cuenta, según las cifras publicadas, con más de 8.700 distribuidores en el país.