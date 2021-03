'Hoteles burbuja': el plan de De los Mozos para proteger las ferias de Ifema

Los intentos por reactivar la economía en un mundo con vacunas contra el coronavirus va a tener un desafío importante en mayo. Ese mes es el elegido para la celebración de Fitur, el mayor evento de turismo para profesionales que se convertirá en la primera gran feria presencial de Europa un año después de la pandemia. El plan de Feria de Madrid es permitir que decenas de miles de personas puedan trabajar durante varios días tras superar al menos dos pruebas de detección del virus y que puedan hacer uso de sus naves con limitaciones de aforo y manteniendo la distancia en todo momento. Unas medidas a las que se sumarán otras que serán fruto de la colaboración entre la empresa y otros sectores beneficiados por el reinicio de su actividad. Entre ellas estará el impulso de que los profesionales se alojen en 'hoteles burbuja' con zonas exclusivas para ellos y desde los que serán trasladados a los actos a los que tengan que asistir.

En este plan están implicados la directiva de Ifema y las asociaciones hoteleras madrileña y española, según ha podido saber La Información. Esto supondrá trasladar el concepto utilizado en espacios como los hospitales a unos entornos más lúdicos como el de los establecimientos hoteleros. De esta manera, habrá un circuito 'no covid' en el que participarán algunos establecimientos que están por confirmar. La idea aún no está desarrollada del todo, pero todos los actores están trabajando para confirmar pronto que dispondrán de ese recurso. Lo que facilitará que quienes quieran pasar su tiempo exclusivamente entre su alojamiento y las naves de Ifema, puedan hacerlo con todas las medidas de seguridad.

Entre los que está impulsando este nuevo protocolo está el presidente del Comité Ejecutivo de Feria de Madrid, José Vicente de los Mozos. El también director general de Renault España es uno de los impulsores de esta idea, que según su explicación facilitará que haya "entornos seguros" en todos los momentos en los que lleven a cabo los distintos actos. Implicación que también responde a que él mismo fue quien puso sobre la mesa recuperar la celebración de Fitur, que se concretará en apenas dos meses. De hecho, en la presentación del evento celebrada este martes aseguró que llamó a su 'número 2' en Ifema, Eduardo López-Puertas, y a la ministra de Industria y Turismo, Reyes Maroto, para solicitarles que le respaldaran en su idea. Y una vez supo que le apoyaban, dio los pasos para recuperar la feria de turismo.

Como explica De los Mozos en conversación con este diario, esos establecimientos hoteleros se dedicarán exclusivamente a los profesionales que quieran acudir a Fitur y que a la vez no tengan intención de realizar actividades distintas y ajenas a lo que ocurra en Ifema en esos días. "Serán hoteles para personas que quieren llegar a un entorno seguro y no quieren salir de el", señala el máximo responsable de Feria de Madrid. Para ello, la previsión es que a los que soliciten este servicio se les recoja en el aeropuerto de Barajas con un transporte específico y de ahí se les traslade a la zona 'no covid' de su alojamiento. Tras instalarse en sus habitaciones, el protocolo continuará cuando se celebren las ferias. Entonces, se volverá a recoger a este especialista en el sector con un vehículo concreto y se le transportará a las naves. Y cuando acabe su jornada en los emplazamientos de la feria, se le volverá a trasladar a su habitación.

"La finalidad es que los profesionales se encuentren en entornos seguros en todo momento y no tengan contactos con nadie que esté ajeno a los protocolos para evitar contagios que impulsaremos", añade De los Mozos. Un plan que por ahora se aplicará exclusivamente en Fitur, dada la complejidad que entraña y que implicará la utilización de numerosos vehículos y contar con hoteles cuya actividad esté totalmente controlada con medidas sanitarias. También serán importantes los trabajadores de los mismos en esos días, dado que todos formarán parte de un espacio que tiene como finalidad no permitir el acceso a todo el que pueda estar contagiado. Además, del éxito o varapalo de estos protocolos se extraerán conclusiones que se aplicarán a las futuras ferias grandes.

Del turismo al Mobile

Fitur será el primer gran evento de la nueva etapa que abrirá Ifema antes de que acabe marzo, cuando celebrará su primera feria presencial, la HIP-Hospitality Innovation Planet. Las previsiones de la dirección apuntan a que en los cinco días que dure su celebración (del 19 al 23 de mayo) puedan pasar por allí hasta 70.000 personas. Un número considerable que, aun así, los responsables de la empresa esperan ser capaces de controlar con esas medidas que pondrán en marcha. Por ese motivo, la PCR negativa realizada un máximo de 72 horas antes será obligatoria. Lo mismo ocurrirá con el test de antígenos, al que tendrán que someterse todos los visitantes obligatoriamente. Para ello, se dedicará de manera exclusiva una nave de Feria de Madrid. La duda está en si esas pruebas serán gratuitas o no. Algo que se decidirá en unos días, y que "estamos discutiendo con la Consejería de Sanidad madrileña, la Fundación CEOE y CEIM", señala De los Mozos.

El resto de asuntos que ha repasado el 'jefe' de Ifema tienen que ver con el ERTE al 100% de la plantilla o el impacto que tenga sobre la economía que se recupere la actividad congresual. Sobre este primer tema, De los Mozos señala que "queremos echar a andar y que toda la plantilla esté fuera del expediente de regulación desde el 4 de mayo". Lo que supondría que se pusiera fin a ese proceso menos de cuatro meses después de iniciarlo. Lo cual, según el ejecutivo, responde a que en enero "no sabíamos cómo iba a evolucionar la pandemia". Sobre el regreso a la actividad de la firma, este destaca que Fitur tendrá una importancia considerable que se traducirá en "generar confianza desde España". "Creo que puede ayudar a salvar la campaña de verano en el turismo. Pero tenemos que implicarnos todos", asegura.

Por lo que asegura no estar preocupado es por lo que ha ocurrido en el futuro Mobile World Congress de Barcelona, al que Ericsson ya ha anunciado que no asistirá. "A la Fira le deseo lo mejor. Y es bueno para todos que hagamos eventos internacionales", señala.