Imaz, un cable de la luz y el impuesto: "¿Alguien puede decir que esto es social?".

El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, sorprendía al auditorio durante la presentación de la actualización del plan estratégico de la compañía sacando del atril un corte de cable de alta tensión. El directivo lo hizo para lanzar una nueva crítica al impuesto extraordinario energético.

"Esto es un corte de un cable de alta tensión y la gran parte del interior es un polietileno ultralimpio producido en Tarragona, y toda la parte exterior es un polipropileno que está producido en Aragón. Alguien que invierte en España y crea empleo industrial para fabricar esto, tiene que pagar un gravamen extraordinario y, sin embargo, hay quien no invierte en España, produce estos materiales en el extranjero y los importa a través del puerto de Bilbao o Barcelona, y los mete en el mercado español sin pagar nada frente a los que están produciendo en Aragón y Tarragona... ¿Hay alguien que pueda sostener de verdad con la mirada alta que esto es social?", dijo Imaz.

Imaz ha sido uno de los directivos más contundentes en sus mensajes contra la tasa impuesta por el Gobierno, si bien esta vez suavizó el tono tras las declaraciones del Ejecutivo en las que hace hincapié en la necesidad de invertir en el sector energético, y abre la puerta a modificarlo incluyendo dentro la ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2024 un incentivo que resultará de aplicación para las inversiones estratégicas realizadas desde el 1 de enero de este mismo año.

Confía en que cambie el marco regulatorio y fiscal

El consejero delegado de Repsol confía en que cambie el marco regulatorio y fiscal en España y sea un "poco más positivo". En su opinión, las cosas podrían cambiar de algún modo en el corto plazo teniendo en cuenta el discurso del Gobierno. "Que un gravamen que lo que hace es discriminar al que invierte en España, al que apuesta por el empleo industrial en España y está favoreciendo al que no produce en España, crea la riqueza en otro país y no paga... ¿Esto es social? ¿Es sentido común?", subrayó Imaz haciéndose también eco del pronunciamiento de octubre de la Comisión Europea en el que aseguraba que no tiene sentido mantener este tipo de gravámenes bajo las circunstancias actuales.

Pero más allá del impuesto, resultó paradójica la 'performance' de Imaz. El cable que transporta la electricidad renovable necesita de los derivados del petróleo, al igual que el coche eléctrico, los envases y embalajes, la ropa, los productos del hogar... La química está presente en nuestro día a día en multitud de productos cotidianos y si de algo sabe bien el directivo es justamente de química. Es doctor en Ciencias Químicas por la Universidad del País Vasco, experto en la composición de materiales, y también fue investigador visitante en la Harvard Kennedy School, en Estados Unidos.

Repsol fabrica las capas de plástico que aíslan el cable

De este modo, lo que quiso transmitir es que en España se fabrican bienes (como cables de alta tensión o piezas de automoción) que tienen unas propiedades técnicas muy elevadas. En el caso concreto del cable, Repsol fabrica las capas de plástico (polietileno y polipropileno) que actúan como aislantes y recubrimiento del cable, permitiendo que viaje una corriente de alta tensión con seguridad y protegiendo al cable de golpes, etc. En España se investiga para que estos materiales cumplan con todas esas propiedades y también se diseñan materiales para que después de su uso se puedan reciclar.

No obstante, Imaz vino a decir que si estos materiales se fabrican fuera de España y entran el país con menos impuestos al no tener una tasa extraordinaria en el origen, serán más baratos, restando competitividad a las empresas españolas. Además, hay que tener en cuenta que España es un país mucho más comprometido con la circularidad de los residuos y que así vuelvan a ser una materia prima tras su uso. También hay una mayor rigidez con las normativas que tienen que seguir para asegurar que cumplen con la calidad necesaria.

Eficiencia y sostenibilidad

En defensa del papel industrial que ejerce la compañía, Imaz adjetivó al polietileno como "ultralimpio". La energética ha lanzado una nueva gama diseñada para reemplazar estructuras multimaterial que hoy en día no se pueden recuperar en su totalidad debido a la dificultad de separar los diferentes materiales. Esta contiene varios grados de polietileno de alta densidad, de baja densidad metalocénico y copolímero EBA para ofrecer una gran versatilidad a los clientes y diseñar distintos tipos de estructuras monomaterial, que son 100% reciclables.

De este modo, desde Repsol aseguran que así se promueve el ecodiseño de los envases flexibles y se facilita que, una vez finalizado su ciclo de vida, se puedan recuperar los materiales a través del reciclado mecánico, la vía más sostenible en cuanto a huella de carbono y eficiencia según la taxonomía de la Unión Europea (UE). En la compañía también defienden que los productos petroquímicos ayudan a mejorar la eficiencia energética ya que permiten reducir el peso de los materiales, por lo que, por ejemplo, contribuyen a un menor consumo de energía en la movilidad y permiten un mejor aislamiento de hogares y edificios. Dentro de los complejos petroquímicos que opera Repsol, el de Tarragona es el más importante de España y uno de los más grandes de Europa.