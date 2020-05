El TJUE anula la prohibición de la venta de O2 a Hutchison... cuatro años después

Cuatro años después de que fuera tumbada por la Comisión Europea. Y apenas unas semanas después de que Telefónica firmara otra 'venta' de los mismos activos tras la fusión con Virgin Media. El Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea ha anulado la prohibición de vender O2 por parte de Telefónica al gigante hongkonés Hutchison. En la sentencia, que se ha conocido este jueves, se confirma que los efectos alegados por Bruselas sobre los precios y la calidad de los servicios no han quedado demostrados. "Telefónica toma nota de la decisión, pero la compañía ha seguido adelante", aseguran fuentes oficiales de la operadora española.

En 2015, Telefónica y Hutchison confirmaban la operación que estaba valorada en unos 13.000 millones de euros. Se fusionaban dos de los cuatro competidores del mercado británico. Y para la operadora española era una vía para reducir deuda. Sin embargo, meses después, en mayo de 2016, la Comisión vetó la transacción al considerar que habría conllevado un incremento de los precios de los servicios de telefonía móvil en Reino Unido y una reducción de las posibilidades de elección, junto con un empeoramiento del servicio.

Three, el operador móvil en manos de Hutchison, decidió recurrir ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE). Ahora, cuatro años después del veto, el tribunal se pronuncia en contra. En la sentencia se explica que esos efectos negativos en los mercados no están lo suficientemente bien justificados por parte de la Comisión Europea. Los jueces insisten en que no ha quedado demostrado que existiera un obstáculo para una competencia efectiva en segmentos como el mercado mayorista o en los acuerdos de uso compartido de redes y sobre la infraestructura de redes móviles en Reino Unido.

Los actores de esta operación ven con buenos ojos esta decisión, pues entienden que se trata de un espaldarazo al proceso de consolidación del sector de las telecos en Europa. Hutchison ha asegurado que tras las conclusiones del Tribunal, "la Comisión deberá revisar su enfoque de las revisiones de fusiones que ha actuado como freno".

En su momento, el presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, insistió en que el sector de las telecomunicaciones en Europa "probablemente necesita un mayor tamaño para poder asumir un despliegue de infraestructuras como el que estamos haciendo desde un punto de vista óptimo".

La sentencia es un aviso a la Comisión Europea. "El mero efecto de que se reduzcan las presiones competitivas sobre los demás competidores no basta por sí solo, en principio, para demostrar la existencia de un obstáculo significativo para una competencia efectiva", apunta el alto tribunal. Hay que recordar que hoy existen varios centenares de operadores en Europa frente a un número mucho más reducido en Estados Unidos o China, algo que ha sido recriminado al regulador por los primeros ejecutivos de los grandes grupos durante los últimos años.

Fusión con Virgin Media

El retraso judicial ha acarreado una situación llamativa: la sentencia llega apenas unas semanas después de que Telefónica haya culminado con éxito la fusión de sus operaciones en Reino Unido con Virgin Media, otro de los competidores del sector junto a Three. En un comunicado oficial, la operadora española insiste en que toman nota y siguen adelante y prueba de ello ha sido esta fusión. "Una 'joint venture' que creará un poderoso competidor fijo-móvil en uno de los mercados clave", aseguran.

Esta operación, que sigue a la espera de que la propia Comisión Europea se pronuncie, permitirá a Telefónica recortar más de 6.200 millones de euros (5.500 millones de libras) en deuda, después de los diferentes pagos recibidos tras la fusión de ambas compañías.