Lucena apuesta por un camino hacia la descarbonización sin reducir los vuelos

El consejero delegado de Aena, Maurici Lucena, ha recalcado la necesidad de convencer a la opinión pública de que el sector aéreo debe compatibilizar la descarbonización junto a un incremento de los vuelos, lo ha destacado este martes en la conferencia inaugural de la edición 2023 de Eurowaga que tendrá lugar hasta el miércoles en Palau de Congressos de Fira de Barcelona y que recoge Europa Press.

Si bien mirar por el medioambiente es necesario para dirigir el mundo hacia uno más sostenible, Lucena ha subrayado que la capacidad de las infraestructuras debe ir dirigida a "volar más, no menos" puesto que la actividad aérea, según el consejero delegado, aumentará en los próximos años por razones demográficas y económicas.

En este punto, también se ha contado con la participación de la secretaria general de Transportes y Movilidad, María José Rallo, quién ha destacado la importancia del sector aéreo, que ha definido como "estratégico" para la economía española, ya que su impacto, ha dicho, va mucho más allá de su propia actividad.

Sin dejar de volar

Frente al escenario anterior, el consejero delegado de Aena, ha hecho hincapié en que el sector debe acelerar la descarbonización de los aeropuertos, ya que de no hacerlo, "la opinión pública no discriminará entre aeropuertos y aviones". De hecho, ha asegurado que la empresa es consciente de que el reto de la descarbonización "no es tanto para los aeropuertos como para los aviones" -tanto aerolíneas como constructores-.

El máximo responsable de Aena ha recordado el objetivo de que toda la red de aeropuertos de gestiona sea cero emisiones en 2040, y se ha mostrado esperanzado de poder alcanzar el objetivo antes de esa fecha.

Ampliación del aeropuerto de Barcelona

Lucena ha aprovechado su intervención para explicar a los 700 delegados que se han reunido en el encuentro la polémica por la posible ampliación del Aeropuerto de Barcelona. Ha asegurado que el objetivo continua siendo "convencer a la sociedad de que es muy importante alcanzar un acuerdo institucional" que permita esta ampliación.

"Estamos convencidos de que el impacto será muy significativo"

Anticipar nuevas necesidades del sector

La secretaria general ha celebrado el "esfuerzo de la industria" para reducir el impacto sonoro de los aviones, aunque ha explicado que el incremento de las operaciones puede afectar a esta reducción. Ha añadido que es "esencial continuar avanzando y anticipar las nuevas necesidades del sector y las demandas de la sociedad".