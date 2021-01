¿Luz al final del túnel? Alcoa y plantilla llegan a un pacto para iniciar el diálogo.

Puede haber un final feliz para Alcoa San Cibrao. El comité de empresa de la multinacional ha informado de que este lunes ha acordado con la multinacional estadounidense la “propuesta definitiva” para reiniciar las negociaciones de cara a la “venta” de la planta de aluminio a la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI). En principio, esa propuesta solo hace referencia a la planta de aluminio, no a la de alúmina, como planteaba el comité en su última contrapropuesta, trasladada a finales de la semana pasada a la dirección de Alcoa, y contempla la suspensión de la huelga indefinida convocada por los trabajadores e iniciada el pasado 4 de octubre con el compromiso de mantener la paz social durante la vigencia del acuerdo.

Según informa Efe, Alcoa se compromete a remitirle a la SEPI, o alternativamente al Ministerio de Industria, una propuesta “de términos generales” para iniciar la negociación “no más tarde de dos semanas" a partir de la firma del acuerdo. Añade que “la decisión final sobre la venta será” de Alcoa, pero la multinacional también se compromete a “negociar de buena fe con la SEPI y a mantener la continuidad de la producción” en el “complejo de San Cibrao, que incluye tanto la planta de aluminio como la refinería de alúmina”.

En un comunicado, el comité ha informado de que Alcoa también se compromete a informar de “la evolución de dicho proceso” a la representación de los trabajadores, a la Xunta de Galicia y al Ministerio de Industria a través de una mesa multilateral que se reunirá una vez al mes. Asimismo, ese acuerdo también garantiza que el complejo contará con “recursos adicionales” para su mantenimiento y para responder a las “necesidades productivas” y organizativas del complejo industrial, tanto de la refinería de alúmina como de la planta de aluminio primario.

Además se “pondrá en marcha” el proceso de incorporación de los trabajadores temporales a la plantilla siempre que cumplan los requisitos del acuerdo firmado el 28 de febrero de 2019 entre los sindicatos y la dirección de la empresa. Con respecto a las cubas que siguen funcionando a día de hoy, serán paradas “solamente las cubas de emergencia”, entendiendo como tales aquellas “que impliquen un riesgo potencial para la seguridad de las personas o la instalación”.

Otro de los compromisos que recoge el acuerdo pasa por mantener “un número de cubas activas por encima del límite técnico en ambas series, procediendo en caso necesario al rebrascaje y reparación de las mismas” o, en su caso, a su “sustitución”. Ambas partes acuerdan, de hecho, realizar un “seguimiento” de ese punto del acuerdo a través de “reuniones específicas” en la planta. Por otra parte, Alcoa se compromete a no adoptar “ninguna nueva medida extintiva de carácter colectivo, sustentada en las mismas, similares o diferentes causas” a las argumentadas “en el expediente impugnado y que se encuentra pendiente de recurso de casación”.

El acuerdo plantea que se suspenda la huelga indefinida que comenzó el pasado 4 de octubre y que, según cálculos de la multinacional, ha provocado pérdidas de más de 10 millones de euros, dado que no ha salido aluminio del complejo industrial mariñano desde esa fecha. "Con el fin de retomar la normalidad de las relaciones entre la parte social y el grupo Alcoa Inespal, las partes se comprometen a reactivar con carácter inmediato el diálogo y los acuerdos producto del mismo en las diversas comisiones específicas y por materias que tienen constituidas”, añade el acuerdo.

El acuerdo estará en vigor hasta el 30 de abril de 2021, salvo que “ambas partes acuerden por escrito modificarlo o extender sus efectos”. La propuesta será ahora sometida a referéndum entre los trabajadores del complejo industrial de San Cibrao durante los próximos 19, 20 y 22 de enero.

Un acuerdo "más que bueno"

El presidente del comité de empresa de Alcoa San Cibrao (Lugo), José Antonio Zan, considera que el acuerdo alcanzado por la representación social con la multinacional “es más que bueno”, porque había que desbloquear la situación” y facilitar la negociación para la venta de la planta de aluminio. Es “la única salida”, ha dicho, para garantizar el futuro de la producción y el mantenimiento de los puestos de trabajo. “Lo único que se ha quedado en el tintero es la planta de alúmina”, reconocía Zan en declaraciones a EFE, pero “la empresa en ningún momento hizo ni siquiera el amago” de introducir el futuro de la refinería en los términos del acuerdo.

“Hicimos un último intento para que la empresa recapacitase e incluyese la refinería de alúmina en una negociación para la venta del complejo industrial, pero no fue posible y teníamos que desbloquear la situación y buscar una salida”, precisó el presidente del comité. En ese sentido, recordó que es un acuerdo que contará con el aval de dos gobiernos, el central y el de la Xunta de Galicia, y que será “fiscalizado por la Abogacía del Estado”.

“Es la única salida que teníamos”, aclaró en todo caso, porque “si no hay comprador, no hay venta y si no hay venta, no hay solución”. Ahora, al menos, con ese acuerdo se consigue que Alcoa “se siente a negociar la venta de la planta”, añadió, a través de la SEPI. “No podíamos esperar más. El comprador lleva ocho meses esperando. Está comprando plantas en otras lugares y el dinero no es infinito. Para nosotros sería un problema que el comprador -Liberty House- se retirase, por el tiempo de espera o por falta de liquidez, porque ha comprado otros activos”.

Además, destacó que el acuerdo con Alcoa ha permitido “reducir los plazos de negociación”, dado que la multinacional planteaba las conversaciones “a nueve meses”, probablemente para esperar por una hipotética resolución favorable en el Tribunal Supremo al recurso de casación presentado por la anulación del ERE, pero ahora el plazo terminaría en abril. “Es una negociación. Nadie ha ganado por goleada. Todos hemos perdido algo, pero hemos desbloqueado la situación. Hemos ido de la mano del Gobierno y de la Xunta y nos ha ido bien”, consideró Zan. Ahora, dijo, toca actuar “con inteligencia y con coherencia”.

La Xunta espera "voluntad real"

El vicepresidente segundo de la Xunta de Galicia y conselleiro de Economía, Francisco Conde, espera por parte de Alcoa “un compromiso real, una voluntad real, para llegar a ese acuerdo” que permita la venta de la planta de aluminio primario de San Cibrao, para “darle una salida a todas las partes”. Conde hizo estas declaraciones después de que el comité de empresa y Alcoa llegasen ayer a un acuerdo para reiniciar las negociaciones de cara a una posible venta de la planta a la SEPI y para desconvocar la huelga indefinida que comenzó a principios de octubre en el complejo industrial de San Cibrao (Lugo).

“Tenemos que agradecerle tanto al comité de empresa como a Alcoa que llegasen a ese acuerdo para suspender la huelga y, por lo tanto, para retomar la actividad e iniciar el proceso de negociación para poder vender la planta y darle continuidad a los puestos de trabajo”, añadió Conde. El conselleiro recordó que los “tribunales” se pronunciaron de forma “clara” y dijeron que “no es posible que Alcoa pueda despedir a los 524 trabajadores” de la planta de aluminio, por lo que ese acuerdo se hacía necesario para buscar una solución.

“Lo que le pedimos a Alcoa es un compromiso real, una voluntad real, para llegar a ese acuerdo y darle una solución a todas las partes”, añadió el vicepresidente económico, quien garantizó que la Xunta seguirá trabajando de la mano con el Gobierno central y con los trabajadores, para “identificar esa salida”. “Ese es el objetivo”, insistió, que se mantenga la producción y el empleo, en la “única planta de aluminio primario” que queda en España