Madrid se convierte en la gran metrópolis con más presencialidad en las oficinas

La pandemia dejó bajo mínimos las existencias de los supermercados y, también, la asistencia de los trabajadores a las oficinas. El teletrabajo llegó para quedarse, sobre todo en las grandes ciudades que atraen perfiles con mayor capacidad para ejercer sus labores a distancia, una dinámica que se encuentra en proceso de vuelta a la normalidad.

No obstante, no todas las ciudades están dando pasos tan rápido hacia la estabilización. Según la consultora inmobiliaria Savills, la presencialidad en las oficinas en Madrid roza niveles previos a la pandemia y alcanzó el 68% en febrero, desde algo más del 50% en julio de 2022. Esto convierte a la capital de España en la urbe en la que más empleados acuden presencialmente a trabajar por delante de Londres (que alcanza el 61%) o San Francisco (que supera, por poco, el 30%).

La capital española encabeza los niveles europeos de presencialidad en el trabajo. En conjunto, en las metrópolis analizadas por la consultora el nivel de presencialidad ha aumentado en un año del 55% al 59%, frente al 70% previo a la pandemia.

A Madrid le siguen el área urbana de West End, en Londres, con una tasa del 61%, el distrito central de París, con el 59% y Varsovia, que experimentó el mayor aumento interanual tras pasar del 46% al 56%. La consultora añade que Praga y Dublín registraron los mayores incrementos en los últimos seis meses, hasta alcanzar el 57% y el 52%, respectivamente.

Al otro lado del charco, Nueva York, Los Ángeles o San Francisco presentan tasas aún menores. En la Gran Manzana el trabajo en oficina es ligeramente superior al 35%, en Los Ángeles algo menor al 35% y en San Francisco la presencialidad roza el 30%.

El teletrabajo no desaparece, pero se concentra

Según detallan los datos de Savills, en todas las ciudades la asistencia semanal a la oficina está empezando a sesgarse gradualmente hacia los días pico. Desde 2022, la presencialidad en los entornos de trabajo ha aumentado de lunes a jueves, mientras que los viernes la tendencia es a la baja -el día en el que la tasa de empleados que acuden a las oficinas es más bajo, con algo más de un 40% de presencialidad-.

En el caso de Madrid, los lunes solo el 67% de las oficinas están llenas de media, un porcentaje que asciende al 80% los martes, al 76% los miércoles y jueves y que vuelve a bajar al 42% los viernes.

Estos resultados casan con la tendencia que han observado las consultoras laborales sobre el teletrabajo, que señalan que esta fórmula laboral tiende a estabilizarse y a ofrecerse modelos híbridos que permitan realizar las tareas laborales desde casa algún día de la semana.

Miedo en el inmobiliario

La implantación del teletrabajo ha venido provocando una devaluación de los activos inmobiliarios concebidos como centros de trabajo. Esto ha afectado a las cuentas de resultados de las empresas. Por ejemplo, las grandes inmobiliarias del Ibex 35, Merlin Properties y Colonial, padecieron durante 2023 una devaluación en sus oficinas de 1.300 millones de euros like for like -en términos comparables-, según detallan sus cuentas de resultados. De unos 291 millones de euros en el caso de Merlin y más de 1.000 millones en el de Colonial -para el que la práctica totalidad de sus activos pertenecen a este segmento-.

Esto ha sucedido al mismo tiempo que las firmas han registrado máximos en la demanda de sus centros de trabajo. Colonial detalla en sus resultados anuales que los datos de ocupación en sus edificios destinados a oficinas de Madrid, Barcelona y París están en niveles superiores al 97%, con un 100% de ocupación en París. Datos similares ofrece Merlin, que mantuvo su tasa de ocupación en este segmento en el 92,5%.