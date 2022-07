La matriz de Abengoa exige acelerar su rescate al juez para esquivar su colapso. 

La matriz del grupo Abengoa está estudiando, para que no decaiga la oferta de los inversores RCP y Sinclair Capital, cómo acelerar el proceso de rescate de la compañía, incluida una financiación "puente", si el proceso avanza y el juez estima el convenio concursal que propuso. El consejo de administración de Abengoa S.A., presidido por Clemente Fernández, se ha reunido este lunes en Madrid con la administración concursal y el grupo inversor, que ha reafirmado su compromiso "pleno" con el proceso de rescate, si bien pide que se actúe "con velocidad" para salvar cuanto más negocio y empleo sea posible.

Según han informado a EFE fuentes del consejo de administración, la empresa esta ya "colapsando" con el embargo a las cuentas, una situación que impediría que se puedan pagar las nóminas este verano, ni tampoco a proveedores básicos. Asimismo, han señalado que el administrador concursal es consciente del "colapso" y de que el verano "complica" todo el proceso. Por ello, han insistido en la necesidad de acelerar las actuaciones para parar la ejecución de avales, que se puede producir a lo largo del verano.

En la reunión también se ha tratado el compromiso de que la sede de Abengoa siga estando en Sevilla y que la compañía vuelva a cotizar en bolsa tras el convenio con acreedores. La matriz del grupo Abengoa, en proceso de liquidación, propuso la pasada semana negociar con sus acreedores la devolución de su deuda en tres años con una quita del 97% y dar entrada a RCP y a Sinclair Capital, con una inyección de 200 millones de euros, como vía para evitar su liquidación y favorecer la integridad del grupo.

El Consejo de Administración de Abengoa reaccionó así a la orden judicial por la que se ordenó la liquidación del procedimiento concursal de la matriz, después de que desapareciera la posibilidad de un rescate público de 249 millones a través de la Sociedad estatal de participaciones industriales (Sepi) y de que el fondo TerraMar inyectara otros 200 millones. La matriz, encabezada por Clemente Fernández -que rehúsa trocear el grupo- presentó un recurso de reposición frente al citado auto judicial que decretaba su liquidación, reclamando más tiempo para presentar una propuesta de convenio.

La propuesta de la matriz -en concurso desde febrero del año pasado y vaciada de activos operativos, que han sido desviados a Abenewco 1- se presenta, en paralelo a los trabajos iniciados por la citada filial con el Gobierno y la Junta de Andalucía, para tratar de salvar, de entre las más de 300 entidades del grupo, a aquellas con carga de negocio. De otro lado, los comités de empresa de Abengoa Agua, Abengoa Energia, Abenewco 1 CPA, plataforma Solucar e Inabensa CPA han informado este lunes en un comunicado de que Clemente Fernández mantuvo la pasada semana una reunión telemática con algunos trabajadores de Abengoa, reunión en la que solo estuvo representada el 1,72 por ciento de la plantilla.

"No entendemos por qué la convocatoria no venía del propio señor Clemente Fernández y dirigida a toda la plantilla junto al resto del Consejo de Abenewco 1", han señalado, a la vez que han asegurado que el pasado 23 de junio la plantilla de Campus Palmas Altas, en Sevilla, mediante consulta previa a los trabajadores, reclamaron una reunión presencial, que "nunca fue atendida". Por ello, los comités de empresa de las citadas filiales rechazaron el tipo de convocatoria a la promotora de dicha reunión tras someterlo a votación del resto de miembros de los comités. "Se llega a la conclusión de que esta convocatoria no será distribuida entre los trabajadores de esta sociedad hasta que al menos se disponga la aprobación de la viabilidad a los planteamientos del señor Clemente por parte del Administrador y el Juez". Así, han defendido que el cauce correcto sería que, junto al resto de consejeros de Abenewco, se convocara a los presidentes de los distintos comités de empresa para exponer sus alternativas.