Montero defiende que la carta a Ferrovial no era para "presionar" a la constructora 

María Jesús Montero, ministra de Hacienda y Función Pública, ha vuelto a 'mojarse' sobre el caso Ferrovial y ha afirmado este jueves que la carta que el Gobierno envió a Ferrovial días atrás no tenía el fin de "surtir presión" para que la compañía no se traslade a Países Bajos, sino poner de manifiesto que el principal argumento de la empresa para marcharse de España "no se corresponde con la legalidad vigente".

Montero, en declaraciones a Antena 3 recogidas por Europa Press, ha defendido que es una "obligación" y una "responsabilidad" del Gobierno dejar claro que no existe ningún problema para que una empresa ubicada en España cotice tanto en este país como en Estados Unidos. Decir lo contrario, ha señalado la ministra, es un argumento "peligroso" para el resto del tejido empresarial y para la inversión extranjera en España.

"En el año 22 ha habido una inversión extranjera en nuestro país de más de 35.000 millones de euros. Estamos en récord en relación con esta materia y no podemos dejar sin contestar ningún motivo que pudiera ahuyentar esa inversión. Es nuestra responsabilidad y, por tanto, creo que hemos actuado correctamente", ha subrayado Montero.

La ministra ha insistido en que, en su carta, lo que ha hecho el Gobierno es transmitir "con total contundencia" que, según Bolsas y Mercados Españoles (BME) y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) "no hay absolutamente ningún problema para que se pueda cotizar en Estados Unidos, para que haya doble cotización".

Contactos con Del Pino

Preguntada por si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha hablado ya con el presidente de Ferrovial, Rafael del Pino, Montero ha señalado que lo desconoce y ha subrayado que, en todo caso, el Ejecutivo ha mantenido una relación "fluida" con la compañía.

"Me consta que la vicepresidenta primera y yo misma hemos hablado con el señor Del Pino. Lo más importante no es si tiene o no interlocución con el presidente, sino con el Gobierno, y no ha habido ninguna laguna de comunicación con la empresa", ha defendido Montero. La ministra ha asegurado que esta interlocución ha sido "permanente" y se ha producido tanto a instancias del Gobierno como a instancias de la propia Ferrovial.

Sobre el observatorio de beneficios

Del mismo modo Montero ha asegurado que el observatorio sobre márgenes empresariales que pondrá en marcha el Gobierno no tiene por objetivo ver si las empresas "se enriquecen más de la cuenta". "Es un observatorio que es necesario porque efectivamente tenemos que conocer bien es cómo van evolucionando los diferentes sectores y cómo evolucionan también los márgenes empresariales. Son cuestiones que se han solicitado, no sólo por parte del Ejecutivo, sino por otros sectores", ha afirmado Montero.

También ha indicado que, cuando se habla de este tema, se hace "sin tener un conocimiento consensuado, experto, de cuáles son los márgenes o los beneficios de las empresas". Por ello, ha defendido la necesidad de "poner la lupa" y de contar "con parámetros que midan de forma consensuada" los márgenes empresariales.