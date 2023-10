Naturgy eleva la meta de beneficio bruto y cambia de jefe de mercados mayoristas

Naturgy ha sorprendido este martes al mercado con una actualización de su 'guidance' para 2023. La gasista eleva el objetivo de beneficio bruto de explotación (Ebitda) hasta los 5.400 millones de euros, lo que supone un incremento del 8% en comparación con la previsión anterior, a la vez que aumenta la inversión, el dividendo y reduce la deuda neta.

A cierre de septiembre, el Ebitda de la gasista se sitúa en 4.313 millones de euros, un 23% superior al del mismo periodo de 2022, según el hecho relevante remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La compañía, que en el primer semestre se anotó un beneficio neto de 1.045 millones de euros, aumentará las inversiones hasta los 3.000 millones de euros, en comparación con los 1.900 millones de euros de 2022. A cierre de septiembre el esfuerzo inversor de la empresa en Redes y Renovables ya alcanza la misma cifra que en todo el año pasado.

Por su parte, el objetivo de deuda neta de la energética se sitúa en torno a los 12.500 millones de euros a finales de este año, unas 2,3 veces el ratio de deuda neta sobre Ebitda. La compañía, que presenta solamente ya resultados al semestre y al cierre del año, ha informado de que esta revisión de los objetivos se ha llevado a cabo en base al escenario energético actual.A cierre de septiembre el esfuerzo inversor de la empresa en Redes y Renovables ya alcanza la misma cifra que en todo el año pasado.

El consejo de administración de la gasista, que se reunió la tarde de este lunes, también ha aprobado un dividendo a cuenta del ejercicio 2023 de 0,5 euros por acción, que se abonará el próximo 7 de noviembre. El dividendo del grupo se paga en tres tramos: 0,5 euros en el primer semestre, que tuvo lugar en agosto, 0,5 euros en el tercer trimestre y 0,4 euros tras la junta general de accionistas.

Revisión del plan estratégico para 2021-2025

Naturgy actualizó su plan estratégico para el periodo 2021-2025 en julio de este año y las inversiones bajarán en 800 millones de euros, pasando de 14.000 a 13.200 millones. Por el contrario, compensará a los fondos y al resto de accionistas con más dividendo mientras encuentra el momento oportuno de relanzar la escisión de la compañía en dos mediante el proyecto 'Géminis'.

En total, repartirá 6.600 millones en dividendos, lo que supone mejorar en casi un 12% la retribución a lo anunciado hace dos años. En este sentido, eleva el suelo del dividendo anual para el periodo a 1,40 euros por acción (frente a los 1,20 euros brutos por acción que ha repartido con cargo a las cuentas de 2022), siempre sujeto al mantenimiento de un 'rating' crediticio de BBB por S&P. Este suelo es consistente con el 'payout' promedio del 85% anunciado en julio 2021. Según la empresa, esto significa una rentabilidad del 5,4% y, según la empresa, compensa a los miles de accionistas la subida de los costes por tipos de interés e inflación.

Nuevo jefe de mercados mayoristas en negociaciones con Argelia

Por otro lado, el consejo de la gasista también ha acordado el nombramiento de Jon Ganuza como responsable del área de Aprovisionamientos y Mercados Mayoristas tras la salida voluntaria de Antoni Basolas, quien ha trabajado durante 18 años en el grupo. Sorprende el movimiento en plenas negociaciones con Argelia para la revisión del precio de su contrato de suministro de gas natural para 2023-2024.

En octubre del año pasado cerraron un acuerdo solo para 2022 y el nuevo precio sería de aplicación retroactiva para los volúmenes suministrados hasta finales del ejercicio. Según la empresa, la única razón por la que la revisión de precios se cerró solo para 2022 y no para tres años como estipulan sus contratos fue por la altísima volatilidad de los precios de los 'commodities'. Los contratos actualmente en vigor fueron firmados hace más de 20 años con vigencia hasta 2032 para un volumen anual del orden de 5 millones de metros cúbicos (bcm) y suponen "compromisos firmes de volumen, tanto de suministro" para la firma argelina, como de retirada obligada de gas para la gasista española vía cláusulas 'take or pay'.