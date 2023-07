La división en el consejo de Naturgy frena la llegada de Gutiérrez-Orrantia como CEO.

El consejo de administración de Naturgy se reunió este martes para estudiar el nuevo reparto de poderes en la gasista y la incertidumbre ante el papel que tendrá el número dos del presidente, Francisco Reynés, es lo que habría frenado a Ignacio Gutiérrez-Orrantia para firmar como consejero delegado tras casi darse por hecho su nombramiento durante la última semana.

La 'retirada' de Gutiérrez-Orrantia trascendió horas antes de que los 12 miembros del consejo se citaran tras la presión de los fondos CVC Capital Partners y Global Infrastructure Management (GIP), que entre los dos agrupan el 40% del capital, para que Reynés delegue parte de sus funciones. También analizaron las cuentas semestrales, que la compañía pretender presentar al mercado antes de que finalice julio.

Según avanzó Bloomberg y ha podido confirmar La Información en fuentes financieras, no ha habido ningún tipo de contraoferta por parte de Citi y el ejecutivo le comunicó su decisión al propio Reynés el domingo. Por su parte, el lunes ratificó su continuidad a la cúpula de Citi y ayer lo hizo a su equipo más directo de colaboradores. A Gutiérrez-Orrantia también le ha pesado que tiene a su cargo más de 2.000 personas radicadas en 50 países diferentes. Los principales accionistas de Naturgy estaban de acuerdo en el perfil del directivo para designarlo como número dos del grupo. No obstante, no se esperaba que saliera una decisión formal del consejo, sino más bien un debate sobre la creación del puesto de CEO.

Tras días de ruido, en un comunicado de tres líneas, CriteriaCaixa, máximo accionista de la empresa con un 26,7%, salió en defensa de Reynés. "Criteria, primer accionista de Naturgy, ratifica su confianza en el equipo gestor de la compañía encabezado por su presidente Francisco Reynés y apoyará sus propuestas dirigidas a poder afrontar los importantes retos de la compañía en los próximos años", reza el escrito del holding inversor del brazo inversor de la Fundación La Caixa, que preside Isidro Fainé.

El perfil que buscan los fondos es financiero para afrontar una posible salida del capital. Se lleva tiempo especulando con la voluntad de GIP de salir del accionariado de la energética, a la que llegó en 2017, con el objetivo de aflorar las plusvalías que acumula. El fondo vio la oportunidad en 'Géminis', el proyecto de escisión de Naturgy en dos cotizadas que lleva enterrado prácticamente desde el día que se anunció, el 10 de febrero de 2022. El contexto geopolítico frenó cualquier tipo de movimiento y, tras muchos rumores sobre posibles movimientos accionariales, en noviembre del curso pasado los fondos quisieron calmar las aguas asegurando su "compromiso inversor" con el plan estratégico 2021-2025.

Sin embargo, ahora en Naturgy se abre un nuevo horizonte por definir. Gutiérrez-Orrantia contaba con el beneplácito de todos al ser un hombre conocido de la casa: asesoró en el último plan estratégico de la compañía y elaboró el informe del consejo de administración sobre la opa de IFM el año pasado. La comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo se ha reunido varias veces en los últimos meses para discutir la vuelta de un consejero delegado. Naturgy es la única energética del Ibex 35 que concentra las figuras de presidente y consejero delegado en una misma persona. Iberdrola fue la última en separar los cargos, aunque Ignacio Sánchez Galán continúa con todos los poderes ejecutivos.

Reynés fue reelegido en el cargo hace apenas unos meses para otros cuatro años, pero le ha pesado la renegociación del contrato de aprovisionamiento con Argelia y la imposibilidad de sacar del cajón la escisión en dos. Hay que recordar que Criteria evitó apoyar el sueldo del directivo y del resto del consejo de administración con una abstención en la junta. Ingeniero industrial, especialidad mecánica, por la Universidad Politécnica de Barcelona, y MBA por el IESE, es presidente de Naturgy desde febrero de 2018 y para su fichaje puso como condición poseer el 100% de las funciones ejecutivas. Fainé, que no las tenía, le dio el relevo como su hombre de confianza cuando Reynés era vicepresidente y consejero delegado de Abertis. Su nombramiento también supuso la salida del entonces consejero delegado de Gas Natural Fenosa Rafael Villaseca.

'Géminis'

El objetivo de Naturgy es escindirse en dos compañías. Uno de los dos grupos gestionará de forma integrada los negocios liberalizados (Naturgy MarketsCo): el desarrollo de las energías renovables, la cartera de clientes de energía y servicios asociados, el parque de generación convencional y la gestión de los mercados mayoristas de energía. Esta parte del negocio tiene unos objetivos a 2025 de más de 25 gigavatios (GW) de capacidad de generación eléctrica instalada (14 de renovable y 11 de convencional), 11 millones de clientes, y una cartera diversificada de aproximadamente 290 teravatios hora (TWh) de aprovisionamientos de gas. Por su parte, el otro grupo aglutinará toda la parte de infraestructuras reguladas (Naturgy Networks) de distribución y transporte de energía. La base de activos es de más de 155.000 km de redes de electricidad, 135.000 km de redes de gas y 16 millones de puntos de conexión (presente en 6 países).