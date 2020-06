Netflix tiende la mano a Sánchez para fijar a España como 'hub' de producción

Julio de 2019. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lanza una pulla a Netflix en el Congreso de los Diputados: "una conocida plataforma digital pagó en España 3.146 euros en concepto de Impuesto de Sociedades". Un año después, la vicepresidenta para Europa del gigante tecnológico, María Ferreras, ha tendido hoy la mano al Gobierno y el resto de administraciones para implantar una colaboración público-privada con la que se pueda consolidar a España como un 'hub' de producción en toda Europa.

"En Netflix estamos convencidos de las oportunidades de España como centro de producción audiovisual", ha resaltado Ferreras durante su intervención en la cumbre organizada por la CEOE sobre la recuperación de la crisis del coronavirus. La directiva española ha resaltado la apertura en Madrid de su centro de producción durante el año pasado. "La apuesta de España como el hub audiovisual de Europa es muy acertada; si algo han demostrado títulos como 'La Casa de Papel' es que un éxito puede venir de cualquier rincón", ha resaltado.

Con esto, entre los retos señalados por Ferreras se encuentra la colaboración público-privada, con el objetivo de fomentar una mayor producción audiovisual desde España, algo que además acercaría, según ella, la llamada 'Marca España' a otros muchos territorios.

Para cuantificar esta apuesta, la directiva ha asegurado que en este año 2020 se estrenarán un total de 15 títulos hechos y producidos en España, de los que 10 son series. "Estamos convencidos de las oportunidades de España como centro de producción", ha asegurado. Hasta ahora ha llevado a cabo 13 coproducciones y 17 producciones originales.

Esta colaboración entre las administraciones y plataformas como la propia Netflix no es el único reto que, a juicio de la primera ejecutiva en toda Europa, está sobre la mesa tras la crisis del coronavirus. Se suma a fomentar la empleabilidad del sector audiovisual, con la potenciación de perfiles profesionales específicos vinculados a la industria; desarrollar programas de formación sobre nuevas tecnologías utilizadas en las producciones actuales y apostar por un ecosistema más diverso, donde la representación de las mujeres sea mayor. "La representación de las mujeres en esta industria sigue estando muy lejos de lo deseable", ha advertido.

Al margen de la producción con sello español, ¿cómo ha afectado esta crisis a Netflix en este país? Primero se vio obligada a paralizar todas las producciones que estaban en marcha y planteó un fondo global de 150 millones de dólares para ayudar al sector. De ellos, un millón será para España, que se ha articulado, según Ferreras, como una "línea asistencial" con el Ministerio de Cultura y con la Academia del Cine. Ya se han presentado todas las solicitudes y se están evaluando. Con la vuelta a la normalidad, los equipos de las series de 'El Vecino', que se rueda en Madrid, y 'Hache', que lo hace en Barcelona, han vuelto al trabajo.

La relación del Gobierno con Netflix no ha sido de cercanía. Miembros del Ejecutivo y el propio presidente la han señalado como el paradigma de los escasos impuestos abonados por las grandes tecnológicas. Sánchez aseguró durante esa intervención de hace ahora un año en el Congreso de los Diputados para justificar la llamada 'tasa Google' que Netflix "no es la única". "Esto [refiriéndose al pago de impuestos de las grandes compañías del sector] no sólo resulta insostenible, sino que atenta contra los más elementales principios de responsabilidad y de justicia fiscal".