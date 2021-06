El pacto Mapfre-Bankia sobre seguros se estanca en medio del ERE de Caixa

Las conversaciones para negociar el acuerdo entre Mapfre y CaixaBank sobre la alianza en bancaseguros que la entidad ha heredado tras absorber Bankia continúan, pero en ellas no se está produciendo ningún avance. De hecho, ni siquiera han elegido todavía a un experto independiente para proceder a realizar la valoración de los negocios, a pesar de que anunciaron el nombramiento inminente del tasador externo para mediar en el proceso a finales del pasado mes de abril.

Que la voluntad de negociar esté presente y que cada paso esté estipulado en el contrato de bancaseguros que recoge los derechos de cada una de las partes en caso de una ruptura unilateral como esta, hacía prever que la negociación no se prolongaría durante tanto tiempo. En cambio, las discrepancias sobre el importe en la indemnización e incluso el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que CaixaBank trata de cerrar con sindicatos para más de 7.600 personas, que es una de las máximas prioridades para el banco actualmente junto a la propia integración, podrían estar detrás del estancamiento en las conversaciones del pleito, según varias fuentes consultadas por La Información.

Estos procesos suelen dilatarse en el tiempo por las diferencias de posturas y más aún si una de las partes está haciendo frente a otros acontecimientos a los que le pueda dar una mayor prioridad. CaixaBank está inmerso en las conversaciones del polémico ajuste que pretende acometer, el de mayor envergadura del sector bancario español. De forma adicional, si ya la política de retribuciones de la cúpula del nuevo banco, encabezada por José Ignacio Goirigolzarri y Gonzalo Gortázar, fue tema de crítica en la mesa negociadora del ERE, también podría imponerse como un argumento el coste de romper el acuerdo que finalmente se pueda llegar a pactar.

Nada más conocerse que CaixaBank no seguiría adelante con Mapfre como socio histórico de Bankia tras una alianza de más de 20 años y que ampliaría la suya con Mutua Madrileña, la aseguradora presidida por Antonio Huertas denunció la situación y adujo al punto del acuerdo que establecía qué hacer en caso de un supuesto cambio de control de la entidad. El derecho de opción de venta tuvo efecto desde el pasado 31 de marzo, por lo que los resultados generados por Bankia Mapfre Vida se incluyeron ya en los resultados consolidados de la nueva CaixaBank del primer trimestre del ejercicio.

Ahora se espera que el 'divorcio' a más de 20 años de relación se produzca en algún momento de 2021

Estaba previsto que el 'divorcio' estuviera resuelto en el segundo semestre de este año, aunque las fuentes consultadas estiman ahora que el acuerdo llegará "en algún momento de 2021". Se da la circunstancia de que mientras que esta desavenencia no se resuelva, CaixaBank no puede extender la red de sus seguros a las oficinas de Bankia, por lo que esta lentitud, aunque en parte espoleada por la entidad, no le estaría permitiendo comercializar a toda potencia.

Las valoraciones realizadas sobre el 51% de la compañía de seguros que comparten Mapfre y Bankia estiman un valor de los activos superior a los 1.200 millones de euros, según las cifras que se manejan en el sector. El contrato establece que CaixaBank debe pagar la totalidad del valor de mercado de los negocios más una prima del 20%. A pesar de ello, en este tipo de procesos es habitual que los involucrados cedan, por lo que se hablaría de que la cantidad podría acercarse a los 1.000 millones de euros, tal y como adelantó este medio.

Las relaciones entre ambas compañías se iniciaron en 1998 con la extinta Caja Madrid, aunque el acuerdo actual es de 2014, por lo que son más de dos décadas de alianza, la más antigua del mercado español. Huertas ha reconocido en alguna ocasión que supone sobre todo una pérdida valiosa en términos emocionales, ya que ha afirmado que el impacto en las cifras de su negocio será irrelevante. También ha dicho que utilizará el dinero de la indemnización para invertir en desarrollo de negocio, que incluiría tecnología, países 'core' o incluso nuevos acuerdos de bancaseguros.

Evitar el caso de Bankia con Aviva

En todo caso, ambas compañías tienen la intención de acercar posturas y finalmente llegar a un acuerdo, con el fin de evitar un litigio como el que protagonizó Bankia con el acuerdo de bancaseguros de Bancaja con Aviva. El conflicto se inició cuando las siete cajas de ahorros que crearon el grupo BFA trasladaron a Bankia su negocio, incluido el de la venta de seguros, puesto que cada una de ellas tenía un acuerdo con diferentes aseguradoras. Aviva acudió primero a los juzgados, pero sus solicitudes fueron rechazadas. En 2011, se acordó el inicio de un arbitraje por la Cámara de Comercio de Madrid.

Finalmente, las dos entidades decidieron deshacer la alianza mediante la compra de la participación que Aviva tenía en la empresa conjunta de seguros, Aseval, y por la que Bankia pagó 608 millones de euros. En un principio, la asegura reclamaba al banco una indemnización de 944 millones de euros.