Pallete reivindica el papel de las telecos pero exige "justicia" en la regulación

Las telecos sacan pecho sobre su importancia para esta nueva 'era de la superconectividad' y la digitalización, pero vuelven a exigir un nuevo marco regulatorio que les permita competir en igualdad de condiciones con las grandes compañías tecnológicas. El presidente ejecutivo de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, ha defendido durante la inauguración del Mobile World Congress (MWC) el papel determinante de las operadoras de telecomunicaciones: "Todo esto no sucederá sin nosotros; hemos sido y seguimos siendo imprescindibles durante la pandemia y siempre". Justo después volvió al ataque frente al regulador, exigiendo una nueva regulación: "No pedimos privilegios, sino justicia".

El ejecutivo español, que este año acude al Mobile como presidente interino de la GSMA -organizador del evento en Barcelona-, ha vuelto a hacer un repaso sobre "la revolución tecnológica más profunda de la historia de la humanidad": la conectividad de ultra banda ancha, el almacenamiento en la nube, la realidad virtual, el big data, el blockchain, la inteligencia artificial o el metaverso. Para esa realidad inmersiva, se está desplegando la infraestructura más avanzada tecnológicamente. "Sin nosotros, la revolución no se había producido".

En este escenario, Álvarez-Pallete ha vuelto a repetir de nuevo la exigencia de los últimos años: "Para ofrecer una nueva era de superconectividad debemos crear un entorno que aporte valor a todos, que permita obtener un rendimiento justo". Reitera el que se ha convertido en un mantra para el sector de las telecos frente al regulador: "Queremos competir en igualdad de condiciones: mismos servicios, mismas reglas y mismas obligaciones".

Ha insistido en que respetan "a todos los actores de la nueva economía" pero ha exigido respeto por los reguladores para que haya una competencia justa. Para tratar de presionar más ha esgrimido el argumento de la inversión precisamente para hacer frente al crecimiento anual de hasta un 50%. "La carga de la inversión necesaria para gestionar este creciente volumen de tráfico debe recaer de forma justa en quienes la imponen", ha defendido el también presidente de la GSMA. Señala de manera velada a las grandes empresas tecnológicas, para que también financien las redes sobre las que construyen sus servicios digitales como el streaming de vídeo, las plataformas digitales o el comercio electrónico. Insiste en que los retornos del sector, con una fuerte competencia en mercados como el español, se han reducido por lo que se necesita unos grupos "fuertes y sostenibles".

En una edición especialmente marcada por el ataque de Rusia contra Ucrania, el ejecutivo defiende que no es tiempo "de confrontación ni de conflicto". "No es tiempo de guerra; es tiempo de colaboración; no es tiempo de exclusión, ni de construir muros, sino de inclusión y de abrir las puertas", ha reclamado, después de que la propia GSMA haya mostrado su repulsa por la invasión y haya decidido en su consejo -presidido por Álvarez-Pallete- retirar el pabellón ruso en el recinto ferial de L´Hospitalet de LLobregat de Barcelona.

Vodafone pide más fusiones

El homólogo de Álvarez-Pallete en Vodafone, Nick Read, ha defendido la necesidad de incrementar el tamaño de los grupos de telecomunicaciones en Europa y en España, para tratar de ganar escala y afrontar las inversiones que quedan pendientes esquivando la fragmentación que hoy existe. Ha puesto un ejemplo con la cobertura de 5G real en el continente europeo respecto a otros territorios: en Corea del Sur se sitúa en el 90%; en China, en el 60%; en Estados Unidos, en el 45%, mientras que en Europa se sitúa en apenas el 10%.

Se trata de un claro mensaje a los reguladores de la Competencia en España (CNMC) y en Europa (Comisión Europea) para que sean mucho más benevolentes en las autorizaciones de potenciales operaciones de fusiones y compras. Lo hace justo después de rechazar la oferta de compra del cuarto operador italiano, Iliad, de 11.250 millones de euros para hacerse con su división en ese país o las potenciales negociaciones con Másmóvil u Orange en España.

Al margen de ese 'baile de fusiones', el ejecutivo británico también ha aplaudido claramente la posición del Gobierno de España en la gestión de los fondos europeos de digitalización, con el conocido como 'digital toolkit' para subvencionar la inversión para lograrlo en las pequeñas y medianas empresas como principal ejemplo. También se ha referido a otras medidas tomadas en el último año como la subasta de espectro radioeléctrico, en la que se evitó una importante inflación de los precios de compra, o la reducción de impuestos.