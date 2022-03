Podcast | Isla deshoja la margarita de su futuro tras Inditex... lejos de la política

"No me voy a retirar, evidentemente. Por ahora no puedo decir mucho más". Con estas palabras, el todavía presidente ejecutivo de Inditex, Pablo Isla, dejaba claro que cuenta con un próximo proyecto profesional entre manos, aunque no ha desvelado todavía su destino una vez que abandone la mayor empresa española por capitalización bursátil. Una frase rotunda que ha sido la única respuesta que el ejecutivo madrileño ha querido dar a la prensa sobre este asunto durante su último acto oficial con la firma: la presentación de los resultados anuales.

Isla abandonará la multinacional gallega el próximo 31 de marzo, cuando cederá el testigo a Oscar García Maceiras -actual consejero delegado- y a Marta Ortega, hija del fundador, que ocupará la presidencia no ejecutiva de la multinacional gallega. En estos momentos asegura seguir centrado en la transición al frente de la compañía.

La versión oficial de Inditex y del ejecutivo sigue intacta. "La salida del Sr. Isla culmina un proceso de relevo generacional preparado desde hace tiempo e impulsado de mutuo acuerdo por él y el fundador, principal accionista y consejero de la sociedad, Amancio Ortega, de manera que la sucesión en la presidencia se produzca de manera ordenada y planificada", según señala la empresa en su informe anual de gobierno corporativo. Fuentes próximas a Isla descartan que su futuro vaya a estar ligado a la política -se decía que Mariano Rajoy ya intentó ficharlo en el pasado para que formase parte de su gobierno-. ¿Cuál será su próximo destino?