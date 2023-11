Greenvolt Next

El portugués Greenvolt Next se hace fuerte en el negocio español del autoconsumo.

El grupo portugués Greenvolt Next entró en el mercado español del autoconsumo fotovoltaico industrial hace un año con el objetivo de participar con una cuota del 2% y ya está a punto de conseguirlo. Su meta más a largo plazo es alcanzar los 340 megavatios (MW) de potencia para el final de década.

Así lo asegura el consejero delegado de Greenvolt Next España, Remigio Abad, en conversación con La Información. "Que Greenvolt Next haya apostado por España no es casualidad, sino que responde a una estrategia muy planificada para contribuir a la transformación del país", subraya.

Tras su primer ejercicio en el territorio nacional, Abad tiene claro cuál debe ser el papel de la compañía. La estrategia de Greenvolt Next España girará principalmente en torno a dos ámbitos: el sector industrial y las comunidades energéticas. "Confiamos en asentarnos como empresa de referencia tanto por la calidad de nuestras instalaciones como por nuestro equipo humano", afirma.

"Fórmula cercana y financieramente accesible"

En lo que respecta al segmento industrial, el objetivo de la firma es continuar impulsando el crecimiento del autoconsumo eléctrico entre los distintos sectores y empresas que todavía no se lo han planteado como una "fórmula cercana y financieramente accesible". Abad destaca que este es tanto un reto de la empresa como "de país que aspira a ser un ejemplo de energías verdes".

No obstante, el directivo resalta que otra vía para seguir creciendo será el autoconsumo colectivo, que además de multiplicar el ahorro a través de las comunidades energéticas, "abre múltiples ventanas de ingresos adicionales a través de los mercados de capacidad". Asimismo, también considera "primordial" ofrecer soluciones de almacenamiento mediante baterías que sean rentables y que justifiquen económicamente la necesidad de apostar por el sol como medio para ahorrar en la factura de la luz.

Al ser preguntado por el balance de su primer año en España, Abad se muestra ambicioso y prefiere esperar a responder a que concluya el ejercicio por completo. "Aún queda año por delante y pretendemos exprimirlo al máximo, pero en términos generales ha sido un año de consolidación operacional. Hemos trabajado para construir las bases de una compañía sólida, solvente y tecnológicamente a la vanguardia, capaz de hacerle frente a un ritmo de trabajo muy elevado", argumenta.

El consejero delegado de Greenvolt Next España explica que el objetivo de la empresa sigue siendo el de lograr los 340 MW de potencia para 2030 pese al 'boom' solar del último año. Añade que las previsiones que se realizaron ya eran "ambiciosas" y que evitan los picos propios del mercado en distintos periodos. "Sin embargo, estamos seguros de que seremos capaces de superarlas", añade.

Año de consolidación

Abad indica que 2024 será un año de consolidación para la compañía, tras dejar un curso de preparación, en el que la captación y la formación de personal ha sido "fundamental" y las contrataciones han aumentado un 66%. Greenvolt Next España ha firmado varios acuerdos con asociaciones enfocadas en formar parte de la transición energética y que han encontrado en la compañía a un socio operativo que ofrece soluciones de ámbito renovable. Uno de ellos es el suscrito a finales de octubre con el grupo hotelero gallego Alda Hotels.

La sede técnica de Greenvolt Next España se encuentra en Albacete y fue inaugurada a mediados de este mes. Las nuevas instalaciones, ubicadas en el Edificio Centro de I+D de empresas, acogen a los más de 40 empleados de la compañía en sus 235 metros cuadrados. Además de en España y Portugal, el consorcio luso cuenta con presencia en Polonia, Grecia, Italia e Irlanda.

Sin grandes alianzas por el momento

En un momento en el que cada vez hay más alianzas en el sector de las renovables, Abad descarta que la empresa se esté planteando, en principio, ninguna acción de este tipo. "Estamos en nuestro primer año, un año donde se han triplicado resultados con respecto a años anteriores y de momento confiamos continuar creciendo orgánicamente como hasta ahora", matiza.

"Todo parece indicar que 2024 será el año en el que el crecimiento de la energía solar fotovoltaica se consolide en nuestro país. La previsión es que España siga liderando el autoconsumo en Europa en 2024, como ya está haciendo este año, donde se instalarán casi 5 GW en los dos años, aunque se realizará a una velocidad más estable. Dentro del mercado de la fotovoltaica, los PPA (acuerdos compraventa de energía) seguirán con su tendencia alcista gracias a un mayor interés desde el sector industrial y al despliegue de grandes plantas fotovoltaicas. El sector residencial será el que note un mayor decrecimiento, en línea al que ha vivido este año, afectado por la reducción del coste de la electricidad que se ha producido en los últimos meses", sentencia.