Hasta 700.000 pymes, un 23%, cerraron 2023 y alertan de una crisis de liquidez 

El barómetro del Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos recoge que cerca de 700.000 pymes cerraron 2023 con pérdidas, frente al 64% de las pequeñas y medianas empresas que obtuvieron ganancias el año pasado. En concreto, un 23% de estos negocios cerró con pérdidas y un 26% de las pymes facturaron menos en 2023 que en 2022, frente a un 47% que ha facturado más. Un 39% de los negocios ha reducido el endeudamiento durante el pasado año, frente al 26% que lo ha incrementado.

Hasta 600.000 pequeños negocios han asegurado tener serios problemas de liquidez. Esto supone que, al menos, el 12% de los negocios estén operando "fuera" del sistema. Un 5% de los negocios no "declaran" todos los salarios que pagan.

Por otro lado, el 7% de los negocios existentes se han creado durante el pasado año, y de estos, el 6% (0,42% del total de negocios) son de empresarios que ya tuvieron un negocio con anterioridad pero que cerraron por la pandemia.

Alternativa 'Next Generation'

Tan solo el 13% de las pymes analizadas han solicitado los fondos europeos 'Next Generation', de los cuales el 76% ha obtenido ya una respuesta positiva, frente a un 6% que han sido rechazados y el restante 17% de los negocios que están a la espera de una resolución.

Asimismo, el 56% de los gestores administrativos reconocen que cuentan con clientes que hubieran precisado de la ayuda de los 'Fondos Next Generation', pero que no lo han hecho bien por falta de información transparente (55%, se podían elegir varias respuestas), bien porque consideran que los trámites son muy complicados (45%), o bien porque no cumplían con los requisitos exigidos (38%).

Necesidad de soluciones

"La mayoría de mis compañeros considera que 2023 ha sido un buen año", ha señalado el presidente del Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos, Fernando Jesús Santiago Ollero, que también ha destacado los problemas de liquidez "persistentes" y el endeudamiento de los negocios.

Ollero insiste en la propuesta de soluciones "para ese porcentaje de negocios que no levanta cabeza, entre el 20 y 25%, pues en caso de desaparecer, muchos trabajadores irán al paro".

El Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos desarrolló el barómetro durante la semana del 5 al 9 de febrero, a través de la consulta que lleva a cabo entre los 6.000 Gestores Administrativos ejercientes.