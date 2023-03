Renfe lanza los bonos Avant a mitad de precio para el trayecto Cuenca-Valencia.

Renfe apuesta por mejorar las conexiones ferroviarias de Cuenca capital con ciudades como Madrid, Albacete o Valencia. A partir de este sábado comienza la venta de los bonos recurrentes Avant con descuentos del 50% en la relación Cuenca-Valencia, disponibles en la página web de Renfe y resto de canales de venta. Los títulos con rebajas para viajeros habituales estarán disponibles para todo 2023.

Se avanza así en la última fase de la mejora de las conexiones ferroviarias de Cuenca recogidas en el proyecto xCuenca, mejorando la eficiencia del sistema de transportes mediante una reorganización de los servicios del eje Madrid-Cuenca-Valencia, según ha informado la Delegación del Gobierno en nota de prensa.

Basándose en la elevada capacidad y en los competitivos tiempos de viaje de la línea de Alta Velocidad Madrid-Cuenca-Albacete, se ha configurado esta línea como eje troncal de transportes para la conexión de las tres capitales, apoyando asimismo este servicio ferroviario en un sistema de transporte por carretera que da servicio a las diferentes poblaciones de la línea ferroviaria convencional, utilizando la estación de alta velocidad Cuenca-Fernando Zóbel como "hub" de enlace con los trenes de Alta Velocidad.

Así, la mejora de los servicios ferroviarios por la línea de alta velocidad entre Madrid, Cuenca y Albacete ya ha puesto en servicio todas las actuaciones previstas. En primer lugar, un nuevo servicio a primera hora, el llamado "tren madrugador", que llega a Madrid en el entorno de las ocho de la mañana, y otro nuevo servicio de vuelta a media tarde. Este nuevo servicio conecta Cuenca con Albacete y Madrid.

La iniciativa pionera de mejora de las condiciones para usuarios recurrentes, de modo que, en todos los servicios AVE que conectan Cuenca capital con Madrid y Albacete, podrán usarse todos los títulos de movilidad recurrente existentes actualmente, Tarjeta Plus, Tarjeta Plus 10, Tarjeta Plus 10-45 y Tarjeta Plus Estudiantes. Y la última fase que se inicia este sábado, con los bonos AVANT para viajeros recurrentes en el eje entre Cuenca y Valencia.

En suma, este nuevo proyecto ha permitido aumentar la oferta de conexión de Cuenca y de toda la provincia gracias al nuevo enfoque, centrado en el ciudadano, que recoge el proyecto xCuenca, de forma exponencial, con un abanico de precios asequibles, y dando especial respaldo a los usuarios recurrentes, que además se han visto beneficiados del descuento adicional del 50% vigente para 2023 en los bonos Avant. Los abonos recurrentes seguirán disponibles más allá de 2023, independientemente de los descuentos.