La Covid amarga la aventura hotelera de Blackstone tras comprar HI al Sabadell

Fue una de las operaciones hoteleras en los años récord del turismo, pero todavía tardará en dar sus frutos al comprador. La apuesta del gigante Blackstone por la cartela de hoteles que Banc Sabadell tenía a través de Hotel Investment Partners (HI Partners) se ha topado con el coronavirus y no ha podido esquivarlo. La compañía, que actúa como propietaria de una extensa lista de establecimientos hoteleros, entre ellos algunos explotados por reconocidas firmas como Meliá, AC by Marriott, Axel o Room Mate, ha agravado sus números rojos con motivo del cierre forzoso durante el primer año de crisis sanitaria.

En concreto, la compañía ha elevado sus números rojos durante 2020 hasta casi los 85 millones de euros, según se desprende del último Estado de Información No Financiera (EINF) presentado por Halley Bidco, la sociedad propietaria de sus activos hoteleros en España, al cierre del pasado año. Las pérdidas se acumulan y siguen a las anotadas durante 2019 y 2018, años en los que, ya bajo su propiedad, Blackstone anunció planes de fuertes inversiones en los establecimientos de su portfolio, con el objetivo de reposicionar estos hoteles. La compañía no ha realizado comentarios tras ser contactada por La Información.

La cartera de activos de Blackstone son hoteles radicados fundamentalmente en destinos turísticos consolidados de España, como las Islas Canarias, la Costa del Sol y las Islas Baleares, principalmente, y ubicados en primera línea de mar. La organización cuenta en España con 15 hoteles que suman cerca de 4.689 habitaciones. Entre sus grandes inquilinos figuran reconocidas empresas hoteleras que también han reconocido desde el estallido de las pandemias los problemas ocasionados por el cierre de establecimientos, primero, y los obstáculos a la movilidad, después, para contener la expansión del virus.

La crisis sanitaria también pasó factura en los empleados de la compañía. En concreto y durante el 2020, el portfolio de hoteles de la sociedad se vio obligado a establecer grupos de trabajo y se puso en marcha un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) por fuerza mayor que afectó hasta el 93% de la plantilla en algún momento del ejercicio. El número de empleados totales es de 2.266 trabajadores, aproximadamente.

Tres años de la gran compra

La compra de HI Partners por parte de Blackstone fue una de las grandes operaciones hoteleras en los años récord del turismo en España. El gigante estadounidense, conocido popularmente por ser el mayor casero del mundo, desembolsó 630 millones de euros por los activos que el banco catalán había heredado de los años de la crisis financiera, según comunicó la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El banco presidido por Josep Oliu, además, consiguió unas plusvalías de 50 millones con la operación.

La de Blackstone fue la oferta vencedora, dado que en el proceso también irrumpió el fondo Brookfield, conocido en el sector hotelero español por haberse hecho recientemente con la cadena catalana Selenta. La compra de HIP supuso dar marcha atrás a un plan que contemplaba una salida a bolsa para convertir a la filial en una socimi, objetivo para lo cual el banco se había hecho con los servicios de Credit Suisse, Morgan Stanley y Citi. La misión de la venta directa, la que finalmente tomó forma, corrió a cargo del banco de inversión Lazard.

Formalizada la operación, Blackstone inició su expansión internacional desde HI Partners. Primero desembolsó 178,6 para hacerse con cinco hoteles al grupo Louis en Grecia, repartidos en las islas de Corfú, Zante y Creta. Los siguientes países en los que ha aterrizado han sido Portugal e Italia. En paralelo, Blackstone ha reforzado su apuesta por el sector vacacional, vendiendo dos de sus hoteles urbanos a Hotusa (340 habitaciones en conjunto), situados en las ciudades de Málaga y Valencia. Se trata en ambos casos de establecimientos de cuatro estrellas.

Alejandro Hernández-Puértolas, fundador y consejero delegado de HI Partners, explicó en febrero de 2020, tan solo un mes antes del estallido de la pandemia, que tenía intención de seguir creciendo en el sur Europa de la mano de Blackstone. "Tenemos 4.000 millones en activos y queremos invertir otros 2.000 millones en dos años", afirmó durante su intervención en un foro hotelero organizado por la consultora Colliers junto al IE.