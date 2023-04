Sabadell destaca la mayor actividad en créditos al consumo frente al hipotecario

La mayor incertidumbre económica junto al aumento de la inflación ha provocado una caída de la producción de nuevas hipotecas, es decir, financiación a largo plazo, mientras que en financiación a corto plazo, tanto particulares como empresas mantienen una actividad pujante. Así lo ha admitido César González-Bueno, consejero delegado de Banco Sabadell, durante la rueda de prensa posterior a la presentación de resultados del trimestre.

El banquero ha señalado que el crédito crece con moderación y ha descartado que haya habido un retroceso claro. En ese sentido, en España el crédito vivo ha registrado un descenso del 0,4% porque “en épocas de inflación hay más prepago de hipotecas”, que ha ascendido a 500 millones de euros en el primer trimestre, ha señalado González-Bueno. De hecho, el directivo ha hablado que el comportamiento de la morosidad está siendo muy bueno. “Se está comportando mejor de lo que preveíamos”, ha señalado Leopoldo Alver, director financiero del grupo.

En ese sentido, el banco está detectando un cambio en la financiación de empresas y familias, apostando menos por el largo plazo, cuya nueva producción ha caído un 19% frente año año anterior y un 32% menos que para el trimestre anterior, hasta los 1.025 millones de euros. Sin embargo, el crédito al consumo ha crecido hasta los 490 millones de euros, un 32% más que en el trimestre de 2022. González-Bueno ha achacado esta evolución a una política comercial más agresiva y a la financiación de los vehículos de segunda mano. Asimismo, el número de transacciones de tarjetas y el número de transacciones de TPV siguen creciendo entre el 10 y el 20% respecto al primer trimestre del año.

En cuanto a la remuneración de los depósitos, el directivo ha descartado que haya habido una guerra del pasivo, si no que señala que se debe a una adecuación de la remuneración conforme a los tipos de interés. Sí que ha admitido que hay un trasvase de a otros productos como depósitos estructurados o seguros. Paralelamente, ha admitido que hay más presión ahora para remunerar en empresas y grandes fortunas, pero llegará también a los cliente minoristas.

En cuanto a la caída de ingresos de comisiones, era ya algo previsto por la entidad impactada por las comisiones de éxito de final de año junto con el trasvase de comisiones de prima única a anual en hipotecas.

Se acerca a cubrir el coste del capital

Durante la presentación de los resultados, el consejero delegado de Banco Sabadell ha puesto el foco en el RoTE, que mide la rentabilidad del banco, se acerca al 10%, por encima de los objetivos marcados por la entidad en su plan estratégico, mientras que si no se tuviera en cuenta el impuesto extraordinario que gravan los beneficios de la banca, subiría al 11%, nivel que se acerca al coste del capital, que se sitúa entre el 12-13% para el banco.

Finalmente, Alver también ha destacado que la liquidez sigue estando por encima de los requerimientos a pesar de las devoluciones de las TLTROS III. “Hemos devuelto el 72% de los préstamos y quedarían otros 13.000 millones de euros por devolver, de los cuales, 8.000 vencen este año”.

En la rueda de prensa, González-Bueno ha explicado que el beneficio del banco habría crecido un 69% si no se hubiera tenido en cuenta el impuesto. En relación al Código de Buenas Prácticas, el banco ha recibido 700 solicitudes para acogerse a él, junto con otras 300 que está gestionando la entidad a clientes que no se pueden acoger a las medidas aprobadas, porque "al banco no le interesa quedarse con la vivienda", ha señalado González-Bueno, quien ha añadido que la la demanda está siendo más baja de lo esperado, pero que podría cambiar si sube la tasa del paro.