Galán niega actuaciones irregulares en Iberdrola sobre el espionaje de Villarejo

El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ha dicho este miércoles que las investigaciones internas abiertas por los supuestos encargos de espionajes al excomisario José Villarejo no han encontrado actuaciones por parte de la compañía que no estén conformes con la ley.

Sánchez Galán, durante la conferencia con analistas en que ha presentado los resultados de la compañía en 2019, ha manifestado que en Iberdrola tienen una gobernanza corporativa y las políticas de cumplimento están funcionando bien, según recoge Efe.

Ha añadido que en Iberdrola "estamos colaborando con la justicia porque no tenemos nada que ocultar" y ha añadido que seguirán "defendiendo a la compañía contra cualquier información confusa". El presidente de Iberdrola ha indicado que la compañía ha llevado a cabo una investigación interna por completo, en la que han participado terceros externos, y no se ha encontrado nada por parte de la compañía que no esté conforme con la ley y "lo puedo afirmar con absoluta fortaleza".

El exjefe de Seguridad de Iberdrola Antonio Asenjo declaró a primeros de mes como investigado ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón en la investigación sobre la supuesta contratación de Villarejo para presuntas labores de espionaje para Iberdrola, entre otros a ACS.

Asenjo insistió el pasado 4 de febrero en exculpar al presidente y a la cúpula de Iberdrola de los contratos con el excomisario José Villarejo entre 2004 y 2017, que cifró en 1,1 millones de euros y de los que el exjefe de Seguridad de Iberdrola se responsabilizó exclusivamente.

Antonio Asenjo negó haber contratado al excomisario -en prisión preventiva- para espiar al presidente de ACS y del Real Madrid, Florentino Pérez, aunque dijo que Villarejo propuso un trabajo "ambicioso" sobre él cuando la constructora comenzó a comprar acciones de Iberdrola, que lo interpretó como un intento de lanzar una OPA, pero rechazó esa propuesta por la que Villarejo pedía mucho dinero.