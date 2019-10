Santander no cobrará por los depósitos de particulares si el BCE no baja los tipos

Banco Santander rechaza cobrar por los depósitos de los pequeños ahorradores. Al menos por ahora. Así lo ha señalado el consejero delegado del grupo, José Antonio Álvarez, durante la presentación de los resultados de los resultados del tercer trimestre de 2019, donde ha incidido en que "no ve" que se llegue a cobrar al cliente particular por sus depósitos en el escenario de tipos de interés actual.

"Ya cobramos desde hace tiempo por los depósitos institucionales. Tendremos que ir ampliando a los depósitos no operativos de grandes clientes, pero no veo que se llegue hasta el 'retail'. No lo veo con los niveles actuales de tipos de interés", ha apuntado el número dos de Ana Botín, que también ha informado de que el banco no tiene previsto cobrar comisiones nuevas comisiones por los servicios que ahora ofrece de forma gratuita.

La opinión de Banco Santander contrasta con la del consejero delegado de Banco Sabadell, Jaime Guardiola, que la semana pasada aseguró que veía "inevitable" que se terminara cobrando a los pequeños depositantes por sus ahorros, como sí ucede en otros países de Europa en Suiza.

Entre enero y septiembre, el grupo cántabro se ha anotado un beneficio neto atribuido de 3.732 millones de euros, lo que supone una caída de las ganancias del 35% en comparación con el mismo periodo del ejercicio precedente, tras un impacto negativo de 2.448 millones de euros por culpa del Brexit y de los ajustes de empleo aplicados en los últimos nueve meses, entre los que estaca el ERE por la integración de la red de Popular.