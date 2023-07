Santander busca 500 trabajadores para acelerar su transformación tecnológica

La transformación digital que están viviendo las entidades financieras tiene su reflejo en la creciente demanda de trabajadores con perfil tecnológico. Los bancos españoles ya estaban en un proceso de digitalización antes de que estallara la pandemia, pero con la llegada de coronavirus se aceleró. Prueba de ello es que la mitad de los productos contratados por sus clientes se hace a través de los canales digitales y se ha consolidado el uso de los pagos electrónicos, como el móvil. Esto está llevando a las entidades financieras a la búsqueda de estos trabajadores para incorporarlos a la plantilla.

Actualmente Banco Santander buscar cubrir 500 vacantes tecnológicas. En concreto, la entidad que preside Ana Botín ofrece 484 puestos para trabajadores tecnológicos, de los cuales, 165 correspondería a ingenieros de software, 59 a trabajadores de infraestructura y sistemas y otros 35 de gestión de proyectos tecnológicos. Estas ofertas se unirían a las 349 incorporaciones ya realizadas en los seis primeros meses del año en funciones como Software Engineering, Ciberseguridad, Compliance, Product & IT Management, entre otros.

Desde el banco confirman que se tratan de profesiones muy demandas y siempre se están buscando perfiles de este tipo para incorporar a la entidad. En cuánto al lugar de trabajo, las ofertas son a nivel grupo, pero el grueso se concentraría en España, con 234 ofertas, seguido de Polonia, con 54, México, con 47 y Reino Unido. Brasil, donde el banco también tiene presencia, buscaría 76 trabajadores de este tipo.

Precisamente esta creciente demanda y la dificultad con la que se encuentran las entidades financieras para incorporar estos perfiles llevó a Banco Santander a plantear una estrategia de captación específica para perfiles tecnológicos creando para ello el programa 'Be Tech! with Santander' en 2020, que buscaba atraer 1.000 profesionales en España de este tipo y 3.000 en todo el mundo, con el objetivo de acelerar la transformación digital y tecnológica en la que está inmerso el banco.

En 2019, Banco Santander anunció que destinaría más de 20.000 millones de euros a transformación digital y tecnología para los siguientes cuatro años. Esta apuesta le permitió que el número de clientes que usan canales digitales haya superado los 50 millones y el 56% de las ventas del banco se realicen ya a través de web o móvil.

Kutxabank, BBVA y Openbank también buscan profesionales IT

Santander no es la única entidad que ha puesto el ojo en los profesionales IT. Kutxabank anunció esta misma semana que tiene previsto incorporar a 94 trabajadores, de los cuales, algo menos del 50% estará vinculado a las nuevas tecnologías. No obstante, el banco de origen vasco ha recalcado que para final de año incorporará trabajadores con un perfil más tecnológico. Kutxabank ha aclarado que el objetivo es incentivar la mejora digital y que se engloba dentro de los proyectos del ‘Plan Acelera’, que dedicará 30 millones adicionales a ofrecer soluciones digitales de primera línea para sus clientes.

Por su parte, BBVA, que también está muy volcado en la digitalización bancaria (que le llevó a captar más de 500.000 clientes a través de estos canales en 2022) anunció recientemente que buscaba casi 3.000 empleados a nivel grupo (2.600), de los cuales, 1.000 serían para contratar en España. Para ello también ha creado un portal de empleo. “Los perfiles que más estamos demandando para el área de Ingeniería son desarrolladores de ‘software’ e ingenieros de datos, seguidos por especialistas en seguridad, infraestructura y arquitectura”, explicó Pedro J. Méndez, responsable global de Talento y Cultura de la entidad.

Asimismo y ante esta dificultad de atraer talento, el banco premiará con 2.000 euros a cada empleado que postule a un candidato y sea finalmente contratado. Una estrategia que ya la puso en marcha Openbank, la filial digital de Banco Santander. Aunque en este caso eran los clientes los que podían ganar hasta 10.000 euros, a razón de 1.000 euros por candidato, si finalmente estos profesionales se incorporaban a la entidad. Precisamente, fuentes del banco señalan que la campaña les funcionó muy bien, tanto que recibieron miles de currículums. Un proceso que ha permitido posicionarse a la entidad como referente tecnológico.