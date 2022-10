Santander prefiere pactar soluciones a la carta para atar el alza de las hipotecas

El banco Santander lanza su propia fórmula para dirimir el debate sobre cómo debe afrontar la banca la subida del Euríbor más allá de los clientes vulnerables, que se verían protegidos dentro de la reforma del Código de Buenas Prácticas que negocian la CECA y la AEB con el Gobierno. Para el resto, José Antonio Álvarez, consejero delegado de la entidad, aboga por buscar soluciones individuales no solo para las familias, sino también para las empresas, más que crear una fórmula estanca, que sería el modelo que ha planteado Caixabank y que le gusta, por ejemplo, la vicepresidenta, Yolanda Díaz.

Álvarez considera que este tipo de acuerdos son de "carácter general", donde adaptar las medidas a cada persona supondría que éstas "pierdan peso". "Habrá clientes de rentas altas y medias con dificultades y otros de renta baja que no las tengan, el traje no sirve para todos". Álvarez ha insistido en que el interés de su entidad reside en "solucionar los problemas de quienes tienen dificultades", ya que no hay que olvidar que el banco es el primer interesado en que los clientes paguen.

Álvarez considera que las soluciones que se están planteado tendrían que verse con una perspectiva a largo plazo, ya que las hipotecas todavía no están poniendo en precio todavía el coste del euríbor. A su juicio, las dificultades serán "temporales", ya que "tarde o temprano, la inflación pasará a los salarios", por lo que 'shock' debería ser transitorio. Para hacer frente a posibles impagos o situaciones del estilo, el banco apuesta por acomodar el calendario y las condiciones de pago de los clientes.

En relación con la disponibilidad de crédito, ha confirmado que el banco está reajustando sus productos a la nueva situación del mercado, aunque considera que la oferta en España es fuerte y competitiva. En cuanto a la calidad crediticia, no tienen localizados conflictos, aunque asumen el escenario de consenso de menor crecimiento económico y recesión suave en determinados países que hará crecer el coste del riesgo, motivo por el que la compañía ha acumulado provisiones por un total de 1.100 millones en sus cuentas, valor que esperan ascienda a 1.400 millones al cierre del año.

El consejero delegado también ha confirmado que tienen localizada una caída de la demanda de nuevas hipotecas, afectadas por varias variables, pero principalmente por el alza de los costes de la construcción, que ha elevado los precios de las viviendas que no pueden ser cubiertas por la demanda. El CEO de Santander, que presentó hoy sus últimas cuentas trimestrales antes de ser relevado por Héctor Grisi, considera que el banco parte de una situación positiva que se mostrará en una mayor rentabilidad futura, vinculada sobre todo al crecimiento esperado de ingresos, que espera que reaccionen a la presión de los costes.

Preguntado por una valoración de su período al frente de la entidad, considera que la evolución de las acciones no recoge los resultados de un banco "capacitado para producir resultados recurrentes crecientes" que permiten mantener una buena posición de liquidez. También valora en positivo la adquisición del Banco Popular, cuya ejecución fue "excelente" pese a realizarse en un escenario "complejo", algo que, a posteriori, ha permitido a Santander aumentar su cuota de depósitos hasta el 20%.