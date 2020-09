Santander lidera con Mouro la ronda de 22 millones en la británica Uncapped

Primera operación de Banco Santander a través de su gestora independiente de capital riesgo Mouro Capital para startups del sector financiero. La entidad ha liderado una ronda de 26 millones de dólares (22 millones de euros al cambio) en la fintech británica Uncapped, que trata de aportar financiación para los gastos de marketing online y crecimiento de compañías digitales en sus primeras fases. En la ampliación de capital, además de socios internacionales, también participa el fondo español All Iron Ventures, de los cofundadores de Ticketbis.

Tras una primera ronda de 10 millones de libras esterlinas, que fue liderada por Global Founders Capital (accionista de gigantes como Facebook, Slack o Delivery Hero), lleva a cabo una segunda de 22 millones de euros entre capital y deuda. Mouro Capital ejerce de líder y está acompañado por All Iron y también por los accionistas existentes. Se suman también el consejero delegado y cofundador de Transferwise, valorada en 5.000 millones, y el español Carlos González-Cadenas, hoy 'número 2' de GoCardless. Este último ya participó en la pimera ronda, donde también estuvieron otros fundadores europeos e inversores a título personal.

La compañía con sede en Londres basa su modelo de negocio en la aportación de capital a cambio de ingresos futuros. Es decir, ofrece un adelanto de dinero para empresas orientadas a la venta online con un mínimo de 10.000 euros de ventas mensuales y seis meses de actividad 10.000. El destino de esa inversión: marketing digital y captación de nuevos clientes. Esta categoría es, en no pocas ocasiones, el mayor capítulo de gastos de compañías de alto crecimiento en internet. Con esta inyección no cobran comisiones al uso, sino que se quedan con una porción de las ventas desde un 6%. Para ello se conecta a las plataformas de marketing y ventas que utilice el cliente, como Stripe o Shopify, para tener un control. "Nació de la frustración que experimenté al lanzar mi primera compañía; no podía acceder a financiación y el capital riesgo tampoco era adecuado porque no quería diluirme", asegura Asher Ismail, uno de los cofundadores.

Pese a que se trata de un modelo de financiación relativamente nuevo, ya hay varios jugadores en el mercado. Hay compañías que ya lo hacen, aunque no tan especializadas en la inversión de marketing. Por ejemplo, la británica Just Capital o la canadiense Clearbanc llevan varios años operando. Esta última ha levantado ya más de 300 millones de dólares de grandes inversores internacionales como Highland Capital.

Uncapped lanzó a finales del año pasado en Reino Unido. Y después de esta ronda busca extenderse por toda Europa, por lo que España es otro de sus objetivos, "motivados por el rápido crecimiento del ecosistema local de startups". La operación es la primera que se lleva a cabo tras la refundación del brazo inversor de capital riesgo de Santander, después de que decidiera nombrarlo a Mouro Capital y sumarle otros 200 millones de dólares más para invertir hasta alcanzar los 400.

Primera inversión de Mouro

"Uncapped es un ejemplo perfecto de los valores que Mouro Capital quiere promover: emprendedores ambiciosos solucionando problemas reales para mercados desatendidos pero de alto potencial", asegura Manuel Silva Martínez, que se ha mantenido como 'jefe' de Mouro Capital tras la reorganización del fondo.

Mouro Capital sigue la estrategia mantenida por su antecesor, Santander Innoventures, que es invertir en compañías fintech en fases relativamente iniciales y que, en su inmensa mayoría, se sitúan fuera de las fronteras españolas. Hasta la fecha ha invertido casi la totalidad de los 200 millones liberados en los últimos años por la entidad.