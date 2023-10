El sector aéreo anticipa un crecimiento fuerte de cara a navidad, pese a Israel y Ucrania

El sector aéreo ha vuelto a la normalidad. La Asociación de Líneas Aéreas (ALA) ha anunciado este jueves que el tráfico de pasajeros de las aerolíneas alcanzó en verano la cifra de 163 millones de pasajeros, un 1,2% más que en el mismo periodo de 2019 -el anterior registro más alto-. El presidente de la Asociación, Álvaro Gándara, destacó que las previsiones de cara a la temporada navideña mantienen la senda positiva, pese a los conflictos en Oriente Próximo y el Este de Europa. Desde ALA aseguran disponer de un 12,8% más de asientos programados que los que se operaron en 2018 -la última campaña navideña que no estuvo influido por la pandemia-, la cual también marcó registros máximos.

Con respecto al conflicto en Gaza, el presidente de ALA explicó que el impacto directo será mínimo, ya que las conexiones hacia Israel tan solo representan el 0,2% de los vuelos totales. "Ya nos pasó con Rusia, que representaba en torno al 2% de los vuelos [y no les impactó de manera significativa]", aseguró el presidente de la patronal.

No obstante, la situación sí afectará a medio y largo plazo a los precios internacionales de combustibles, que representan cerca del 30% de los costes de las aerolíneas. "Las compañías tenemos políticas de cobertura que hará que a corto plazo [los conflictos] no nos afecten, pero puede que a medio y largo plazo sí", aclaró. No obstante, desde ALA aseguran estar "acostumbrados" a la volatilidad de precios, por lo que no destacan preocupación en el sector e incluso anticipan estar bien posicionados para batir en 2023 el récord de tráfico aéreo en España.

Un riesgo que el presidente de la organización sí pondera es que prolifere una situación de alarma que extienda el miedo a volar debido al aumento de la amenaza terrorista, algo que ya pasó a principios de la década pasada durante las primaveras árabes, según anotó.

Nuevas prioridades

Las prioridades de los consumidores se han reordenado y viajar se ha convertido en un servicio preferente. "Pese a la inflación, estamos viendo cifras récord. Nosotros vemos que ha habido una reordenación de prioridades y que viajar se ha puesto muy arriba", destacó el presidente de ALA, que engloba al 85% del tráfico aéreo español.

Desde las aerolíneas esperan que esta tendencia prosiga, como demuestra el incremento de programación de vuelos en la temporada navideña en casi un 13%, una cifra que Gáldara explica que "seguro" bajará por cancelaciones, reajustes o retrasos, pero que muestran una senda positiva de cara al invierno.

Sin embargo, no todos los indicadores se han recuperado por igual. Pese a que el sector mejoró la actividad en cuanto a usuarios, prosigue un 1% por debajo en cuanto a vuelos realizados.

Tampoco todos los mercados han evolucionado de manera paralela. Aunque el doméstico y el intercontinental superan los niveles prepandemia, el tráfico inter europeo aún no se ha recuperado debido a que el flujo con los países europeos de mayor tamaño en términos de tránsito, Reino Unido y Alemania, siguen un 6,5% y un 11,5%, respectivamente, por debajo sus niveles prepandemia. Por otro lado, en términos absolutos, el buen comportamiento del resto de mercados, como Francia o Italia, ha permitido alcanzar el verano de récord, reconoció Gáldara.

"Impacto desproporcionado" de las huelgas en Francia

El presidente de ALA ha querido resaltar el "impacto desproporcionado" que tienen las huelgas de controladores aéreos franceses que encadenan 60 días y que afecta tanto a vuelos que se dirigen a Francia como a aquellos que no, lo que afecta a gran parte de los vuelos europeos hacia la península.

La redirección del tráfico europeo para salvar el espacio aéreo francés han emitido "72.000 toneladas de CO2 adicionales", ha remarcado Gáldara, quien ha criticado que el Ejecutivo francés haya limitado los vuelos nacionales franceses para reducir emisiones contaminantes. "Solo con los días de huelga es bastante más lo que se ha emitido. Si el Gobierno francés quiere reducir emisiones, debería de garantizar que los sobrevuelos estuvieran protegidos al 100%", criticó.