Telefónica lanza MiMovistar flexibiliza los paquetes pero sin fuertes rebajas

Telefónica lanza sus nuevas tarifas convergentes en España. La operadora poner en el mercado nuevos precios para sus paquetes, flexibilizando la oferta para poder contratar productos como la televisión o los servicios vinculados de manera independiente. De esta forma, busca adaptarse a un entorno de precios a la baja en el mercado. Aún así, a igualdad de condiciones no hay grandes rebajas respecto a los niveles actuales en Fusión.

El portfolio de tarifas parte de una conectividad con internet, voz y datos a la que se puede ir sumando módulos que incluyan una oferta de contenidos de televisión y los servicios de valor añadido como, inicialmente, salud, videojuegos y seguridad. Los precios para esos paquetes de conectividad son tres: 54,9 euros; 69,9 euros y 84,9 euros. Cada uno tiene una oferta básica de televisión, con los canales propios Cero y Vamos.

En el lado audiovisual, una de las piezas clave, se plantean tres grandes paquetes: Ficción, Deporte y Fútbol. Y los precios van desde los 35 a los 53 euros. A esto hay que sumar paquetes de hasta 62 euros para los servicios vinculados a la Seguridad, de 10,95 euros para salud digital y de 13 euros para videojuegos a través de Microsoft.

Pese a la flexibilización, la compañía no ha sido especialmente agresiva en los precios, pues sí que existen unos precios más o menos similares a igualdad de servicios respecto a Fusión. El presidente de Telefónica España, Emilio Gayo, explica a La Información que hay tres posibilidades. Por un lado habrá clientes que hagan lo que se conoce como 'downselling', es decir, acudir a paquetes más pequeños y con menos servicios añadidos. Pero ellos lo que buscan es frenar la salida de clientes en el 'valor medio'. "Es gente que no quiere irse al 'low costo', pero que hoy con la rigidez de los paquetes de Fusión sufre una subida de precio", apunta el directivo.

Lo que no ha cambiado en estas nuevas tarifas es la inclusión de un terminal electrónico por cada uno de los contratos. Es decir, estará incluido sí o sí, aunque el cliente tiene la opción de tomarlo o no. Pero no sólo se incluyen teléfonos móviles, sino también otros dispositivos como televisores, tablets o videoconsolas. Todas ellas deben abordarse con una financiación a plazos incluida en el precio.