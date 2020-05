Telefónica pasa la pelota a La Liga con el fútbol en abierto a la espera del Gobierno

Nadie quiere quedarse con la patata caliente del fútbol en abierto. El Gobierno quiere un gran partido fuera de las plataformas de pago. Y los actores esquivan la responsabilidad. Primero fue la patronal de los clubes, presidida por Javier Tebas, que dio el pase y devolvió la pelota a Telefónica, pues es ésta quien tiene en propiedad los derechos de retransmisión del codiciado Partidazo y de los otros ocho partidos restantes. Ahora, es la operadora la que mira a la organización y le asegura que la decisión debe ser suya. Mientras, el Gobierno sigue sin mover ficha y hacer una propuesta formal, cuando quedan apenas unas semanas para que vuelva a rodar el balón. Los plazos se agotan.

La negociación a tres bandas entre el Consejo Superior de Deportes (CSD), La Liga de Fútbol Profesional (LFP) y la Federación el pasado 18 de abril en el madrileño Palacio de Viana fue el marco en el que hubo una toma de contacto informal. La presidenta, Irene Lozano, tanteó a Tebas durante ese encuentro y dejó caer la intención del Ejecutivo de modificar la ley para tratar de ofrecer uno de los grandes partidos (a poder ser del Real Madrid o del FC Barcelona), según adelantó La Información a finales del mes pasado. Ese matiz es clave, pues en España ya hay un encuentro que se ofrece en la TDT. En concreto, es el canal GolTV, propiedad de Mediapro (Jaume Roures), quien ya lo emite después de que se le adjudicara en el concurso iniciado en el año 2018.

Mira también La Liga se 'desmarca' del plan del partido en abierto y pone en el foco a Telefónica

En ese momento, desde La Liga se hizo un auténtico 'desmarque', después de haber arrancado al Gobierno dos medidas claves para sus intereses, como la ampliación del periodo de comercialización de derechos y la rápida reanudación de la competición. Señalaron directamente a Telefónica, que es la que hoy explota los derechos después de haberse comprometido a abonarle a ellos casi 4.000 millones de euros por las tres temporadas desde el año 2018 al 2021. Desde la patronal no se dan por aludidos, al entender que la teleco es la que debería decidir si ofrece ese partido gratuito como pide el Gobierno.

En este contexto, Telefónica se sacude toda la responsabilidad. El consejero delegado de la operadora, Ángel Vilá, aseguró en la última presentación de resultados que las condiciones en las que se adquirieron esos activos son "claras". "Nosotros nos atenemos a lo recogido en esa subasta y en el contrato; si La Liga quiere tomar una decisión nosotros nos atendríamos a nuestro contrato", advirtió. Con esas palabras despejaba dos dudas. Por un lado, responsabilizaban claramente a la patronal de los clubes que es, a la postre, quien comercializa conjuntamente esos derechos de retransmisión desde el año 2015. Y por otro, recordaban las cláusulas de ese acuerdo y, de manera velada, las potenciales reclamaciones que podría interponer la operadora en caso de incumplimiento.

Pero antes de que se llegue a ese punto debe haber una propuesta formal por parte de La Liga. Y esta aún no ha llegado. El propio Vilá insistió en que no se ha producido ninguna comunicación oficial de ninguna de las entidades respecto a esa posibilidad. Fuentes del sector aseguran que este movimiento de ficha por parte del Consejo Superior de Deportes debería hacerse en los próximos días. Y la razón no es otra que la falta de tiempo. Tebas maneja el 12 de junio como fecha previsible para reiniciar los partidos, después de reconocer apenas 5 positivos por coronavirus en las plantillas de 1ª y 2ª División. Pero en este mes habría que llevar a cabo, según las mismas fuentes, una modificación de la ley y una negociación con las partes. Los cambios en la norma se deben a que hoy la legislación audiovisual incluye el llamado 'interés general' para un solo partido que debe emitirse en abierto. En caso de exigir más, habría que aprobar un decreto ley.

Desde ambas partes aguantan la respiración. Hay mucho dinero en juego. El Partidazo es el paquete más premium entre los ofrecidos en la subasta de La Liga. Se estima que en torno a un tercio de los 960 millones de euros abonados de media cada año por parte de Telefónica corresponde a ese único partido. Sin él, el impacto en la base de clientes de Telefónica sería significativo. Y es por esa razón por la que la decisión es peliaguda y podría desatar una cascada de demandas, pues acarrearía modificaciones contractuales tanto para la propia operadora presidida por Emilio Gayo en España como para los clientes mayoristas que recompraron sus canales, como Orange.

Mira también El CSD tantea a Tebas para dar en abierto un gran partido de fútbol cada jornada

Si se reinicia, no hay reclamación

Con más canales en abierto o no, la desescalada ya está perfilada. Si, finalmente, los partidos se reinician el 12 de junio, las once jornadas que quedan deberán jugarse en un máximo de 5 semanas, para dar tiempo a disputar la Champions League en el mes de agosto. Pese a este retraso respecto al calendario inicial -y al perjuicio que ocasiona para las operadoras de telecomunicaciones, que están tratando de retener al máximo a sus clientes con fútbol durante estos meses sin emisión-, no hay reclamación que valga. El CEO de Telefónica confirma que sólo en caso de que se cancelara si habría devoluciones de cantidades ya abonadas a La Liga.

Todos estos planes se refieren a lo que queda de temporada. Pero todo apunta a que una parte relevante de los partidos de la próxima se jugarán a puerta cerrada, para evitar más contagios de coronavirus. El propio Tebas aseguró que esta medida se extendería, al menos, hasta el próximo mes de diciembre. Eso implica que la televisión es la única vía para ver fútbol en España. ¿Acarrearía algún cambio en las condiciones contractuales firmadas con Telefónica o Mediapro? Según explican fuentes cercanas a La Liga, no tendría por qué haber un encarecimiento de ese producto. Recuerdan que existe un solapamiento muy elevado entre los socios y asistentes a los partidos en los estadios y los que pagan por verlo en la televisión.

Mientras el fútbol en abierto se dirime, con el Gobierno todavía en silencio, Telefónica tiene otro frente con la Champions League. La operadora ultima los detalles con la UEFA para cerrar el contrato para poder emitir el campeonato europeo durante las tres próximas temporadas desde 2021.