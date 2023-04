Transparencia presiona a Hacienda para que detalle el rescate de Air Europa.

Nuevo toque de atención al Gobierno sobre la opacidad en relación con los rescates del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, en manos de l a Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) le pide explicaciones por segunda vez sobre el apoyo financiero a Air Europa.

Fue a principios del año pasado cundo el organismo independiente reclamó al Ministerio de Hacienda y Función Pública que publicara los detalles de los contratos firmados con Air Europa, aunque éste recurrió ante la Audiencia Nacional para que no trascendiera la información. La autoridad encargada de promover la transparencia en las entidades públicas estimó la reclamación presentada por un ciudadano que intentaba acceder a la documentación desde mayo de 2021.

Ahora, en resolución con fecha del 2 de marzo de este año consultada por La Información, le exige que dé cuenta de la resolución del consejo gestor del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas por el que se aprueba conceder la ayuda, así como el acuerdo de gestión con la empresa en el que se incluyan los detalles y condiciones del rescate. Fue en octubre de 2020 cuando la SEPI aprobó el préstamo de 475 millones de euros, el de mayor cuantía hasta la fecha. Al rescate, que deberá devolver en seis años, se suma un crédito ICO de 140 millones de euros, con lo que el montante de ayuda pública se eleva a los 600 millones.

Postura de Hacienda

Antes de intervenir Transparencia, la cartera que dirige María Jesús Montero declinó, a través de la SEPI, entregar la documentación al reclamante escudándose en el derecho de audiencia de terceros afectados para no publicar los contratos, al considerar que revelar datos importantes de la operación podría afectar a la aerolínea. Esta resolución, de casi una decena de folios, se dictó el 22 de junio de 2022 y pocas semanas más tarde, el 11 de julio, el solicitante interpuso una reclamación ante el CTBG. "He intentado sin éxito que se me facilite la resolución del consejo gestor del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas por el que acordó conceder apoyo financiero temporal a Air Europa. La SEPI invoca varios límites al derecho de acceso para denegar mi petición", reza el expediente.

Por su parte, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno remitió la reclamación a Hacienda dos días más tarde, el 13 de julio, con el fin de que se formularan las alegaciones que se considerasen oportunas. A fecha de elaborarse la resolución que ahora se publica, el organismo no ha recibido contestación. Queda por ver qué postura tomará el departamento de Montero en esta ocasión.

El solicitante también demanda "el acuerdo de accionistas o el de gestión con Air Europa en el que se determinen las decisiones estratégicas de la empresa que quedan supeditadas a autorización previa del consejo gestor con la finalidad de asegurar el buen fin y la adecuada asignación de los recursos públicos, así como el cumplimiento de las condiciones establecidas". No obstante, Transparencia no ha estimado esta parte, debido a que puede contener "información estratégica susceptible de comprometer de manera real los intereses económicos y comerciales de la empresa".

La petición de Transparencia se produce después de que a finales de febrero Globalia traspasara a IAG el 80% que todavía controlaba de Air Europa Holding a cambio de 400 millones de euros, que se sumaron a los 100 que ya abonó la matriz de Iberia por el 20% restante. El grupo aeronáutico dirigido por Luis Gallego desembolsará así un total de 500 millones por la aerolínea de la familia Hidalgo, la mitad de lo inicialmente. Espera que la operación se cierre en aproximadamente un año y medio, una vez se reciba luz verde de los organismos de Competencia.

Tal y como ha publicado ya este periódico, el acuerdo establece un primer pago de 200 millones, dividido en 100 millones en metálico y otros 100 en acciones que convierten a Globalia en un importante accionista de IAG. Una vez se reciba luz verde de los reguladores, recibirá otros dos pagos de 100 millones cada uno coincidiendo con el primer y segundo aniversario de este hito. En caso de que no se llegue a materializar la adquisición, Globalia deberá abonar 50 millones de euros en concepto de multa por ruptura.

La compra de Air Europa por parte de Iberia no es solo una operación clave para engrandecer la cartera de la aerolínea controlada por IAG, sino que tiene mucho más calado y ayudará a situar a Madrid como uno de los grandes 'hubs' de Europa, transformándolo en un verdadero rival frente a Ámsterdam, Fráncfort y París. Tras el impacto que ha sufrido el sector aéreo por la covid-19, Iberia tiene una premisa clara bajo su plan 'Next Chapter': apostar por el 'hub' y la conectividad de España. En concreto, el objetivo de la compañía es reposicionar el aeropuerto de Madrid frente a otros europeos "como paso imprescindible para incrementar las conexiones con Asia y transformar el turismo en el país en un modelo de más calidad que genere más empleo y riqueza".