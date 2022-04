La UE da luz verde a la compra del 40% de Telxius por Teléfonica y Pontegadea. 

La Comisión Europea da su beneplácito a la adquisición de un 40% de Telxius Telecom por parte de Telefónica y Pontegadea al determinar que la operación propuesta "no genera ningún problema en el área de la competencia". En un comunicado, el Ejecutivo comunitario apuntó a que las actividades de las compañías no se "superponen" (esto es, no coinciden en los mismos sectores), por lo que se puede aprobar la operación anunciada por ambas el pasado 1 de febrero.

La operación supone que Telefónica y Pontegadea compren el 40% del capital de esta compañía global de infraestructuras de telecomunicaciones que hasta la fecha estaba en manos de KKR por un importe estimado de 215,7 millones de euros, pendiente, entre otros, de los correspondientes ajustes derivados de la venta del negocio de torres de Telxius Telecom a American Tower en 2021. De esta manera, Telefónica "incrementará su participación hasta el 70% y Pontegadea, el vehículo inversor de Amancio Ortega, la aumentará hasta el 30%".

En un comunicado al anunciarse la operación, Telefónica destacaba que esta operación "supone una clara apuesta por los cables submarinos, que constituyen unos activos de alto potencial de crecimiento y relevancia industrial en la nueva era digital". Telxius Telecom, subrayaban, "cuenta con una red internacional de cables submarinos de fibra óptica de gran capacidad que alcanza una extensión de 94.000 kilómetros, una de las más grandes del mundo".

Dentro de la filial, tras la venta de las torres de telecomunicaciones a American Tower por más de 7.000 millones de euros el año pasado, sólo queda como activo relevante la división de cable submarino. Se trata de un valor inferior a los 1.500 millones de euros con los que se intentó vender esta infraestructura a finales de 2020. Tal y como avanzó La Información, Telefónica califica el cable como una infraestructura crítica y por tanto había enfriado una transacción para desprenderse de ella. No iba a venderlo, por lo que el resto de socios, especialmente Pontegadea, debía estudiar cuál iba a ser su papel dentro de la filial Telxius. Finalmente, Ortega ha decidido subir su apuesta y mantenerse dentro del accionariado, con una inversión significativa que se suma a los 378 millones de euros que desembolso al aterrizar y la ampliación de capital que se abordó en 2020 para comprar las torres de Alemania.

KKR deshace así una alianza que arrancó en el año 2017 cuando se convirtió en el aliado financiero de Telxius después de pagar 1.275 millones de euros por ese 40%. La operadora lograba así un inversor ancla después del intento por sacarlo a bolsa. En este tiempo, el fondo de capital riesgo estadounidense no ha hecho más que estrechar lazos con la española, pues comparten una 'joint venture' para desplegar fibra óptica en Colombia -después de que la norteamericana pusiera sobre la mesa 176 millones de euros- y en Chile.

La compañía defiende que se trata de "una de las redes de cable más grandes y con mayor potencial del mundo". Con una extensión de 94.000 kilómetros, Telxius proporciona conectividad directa a internet con una cobertura de 93 puntos de presencia y 27 estaciones de amarre en 23 países, que permite conectar Estados Unidos, América Latina y Europa con el resto del mundo. Hace algo más de un año se inició un proceso competitivo por parte de la operadora con valoraciones entre 1.500 y 2.000 millones de euros. Presentaron credenciales fondos como Brookfield o EQT.