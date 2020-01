Unicaja presentará su hoja de ruta en solitario a finales de enero en Madrid

Unicaja Banco ha convocado por primera vez una rueda de prensa para presentar sus cuentas anuales. Será el próximo 30 de enero. Y el lugar escogido no ha sido Málaga, donde se encuentra la sede social y operativa del banco, sino Madrid, ciudad en la que la antigua caja de ahorros busca ganar presencia. El objetivo del encuentro es dar cuenta de los resultados del año, pero también explicar las líneas maestras del nuevo plan de negocio a tres años, que se está ultimando de la mano de Oliver Wyman, según fuentes del entorno del banco que preside Manuel Azuaga.

En un hecho relevante remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Unicaja comunicó la fecha del tradicional 'webcast' dirigido a analistas e inversores y, de forma extraordinaria, anunció que iba a realizar una rueda de prensa en sus instalaciones de la madrileña calle Titán. Fuentes de Unicaja dicen que el motivo de este encuentro es la presentación de las cuentas y no confirman ni desmienten que sea entonces cuando se va a presentar oficialmente la nueva hoja de ruta.

Sea como fuere, la entidad malagueña anunció a principios de verano el nombramiento de Ángel Rodríguez de Gracia como nuevo consejero delegado. En el marco de este anuncio, la entidad encargó a Oliver Wyman el diseño estratégico a tres años (2020-2022) con la vista puesta en seguir en solitario, pese a los continuos rumores que la colocan como una de las principales candidatas a protagonizar la próxima operación corporativa en España.

Unicaja, no obstante, no está en conversaciones con ninguna otra entidad en la actualidad y niega de forma categórica que haya habido contactos con Liberbank a nivel directivo desde que se frustró la fusión. En todo caso, el banco no cierra la puerta a nuevas operaciones corporativas, incluso con la antigua caja asturiana, siempre y cuando tengan sentido estratégico y aporten valor a sus accionistas, entre los que destaca la Fundación Bancaria Unicaja, con cerca del 50% del capital.

Precisamente, el Banco de España insistió ayer en la necesidad de fusiones para que el sector bancario vuelva a ser rentable. "Dado el entorno extremadamente competitivo en el que nos movemos, quiero subrayar que el mapa de fusiones nacionales puede no estar todavía cerrado, particularmente cuando la reducción de costes de estructura es una de las pocas 'palancas' disponibles para mejorar la cuenta de resultados", apuntó la subgobernadora de la institución, Margarita Delgado, que considera "preocupante" que la alta competencia entre entidades esté estrechando sus márgenes de beneficio.

Delgado, en cualquier caso, subrayó que ahora mismo no hay ningún plan de fusión "coherente" pendiente del visto bueno del Banco de España. "Nada de esto está encima de la mesa", dijo la número dos de Pablo Hernández de Cos, que considera, no obstante, que las fusiones las tienen que impulsar las entidades y no las autoridades. "No se puede hacer una fusión a cualquier precio", indicó.

Reducir costes vía prejubilaciones

Independientemente de si Unicaja será quien protagonizará la próxima integración, entre las novedades de su plan estratégico se contempla seguir reduciendo costes vía prejubilaciones. Además se intentará ganar peso en Madrid retomar el pulso comercial con el objetivo de elevar su rentabilidad en un entorno de bajos tipos de interés, como publicaron el pasado verano los diarios 'Expansión' y 'Cinco Días' de forma simultánea. Asimismo, la aprobación del BCE de los modelos internos (IRB) en la cartera hipotecaria permitirá una mejora automática en el capital.

Con la rueda de prensa del próximo 30 de enero, Unicaja además atenderá una de las recomendaciones del código de buenas prácticas de la CNMV, que insta a las sociedades cotizadas a convocar a los medios de comunicación al menos una vez al año para presentar las cuentas anuales con la presencia de sus máximos ejecutivos. En este sentido, la antigua caja malagueña aún no ha decidido si el encuentro correrá a cargo de Azuaga o Rodríguez de Gracia, su nuevo número dos.