Unicredit sondea a Andrea Orcel para ser su CEO tras la salida de Mustier

Andrea Orcel, expresidente de UBS y fallido CEO de Santander, podría tener nuevo trabajo. Unicredit habría sondeado al italiano para que se convierta en su nuevo consejero delegado tras la abrupta salida de Jean Pierre Mustier, según el diario británico Financial Times. El consejo de administración de la compañía decidirá en las próximas semanas entre varios nombres, entre los que también se encuentran Tidjane Thiam -ex CEO de Credit Suisse- y Martin Blessing -ex CEO de Commerzbank-.

El diario británico, citando a fuentes familiarizadas con el proceso, señala que Orcel sería uno de los preferidos por la entidad, si bien para obtener la aprobación de los reguladores, "probablemente primero tendría que desenredarse de una demanda de 112 millones de euros contra Santander". Cabe recordar que el banquero italiano denunció a la entidad cántabra por su fichaje fallido como consejero delegado del grupo, un juicio que contará con la testifical de la propia Ana Botín y que se celebrará el próximo 10 de marzo.

El que pudo ser uno de los mayores contratos profesionales de la banca española terminó en un enfrentamiento judicial en el que se trata de discernir si hubo una contratación efectiva, como dice la defensa del banquero italiano, o si la carta-oferta presentada por Santander no tenía validez a efectos de contratación, versión del banco. La defensa de Orcel aportó en la vista previa celebrada el pasado mes de septiembre nueva documentación a la causa, entre la que destacaban correos entre el banquero y la propia Botín, tweets de esta sobre la contratación y documentación del banco.

Orcel solicita a través de este procedimiento la reincorporación a la entidad o una indemnización de 112 millones de euros, en los que estarían incluidos 10 millones por daños morales. Santander, por su parte, se opone a tal compensación al entender que la contratación de Orcel debía ser aprobada por el consejo de administración del banco, recibir la evaluación de idoneidad por parte del Banco Central Europeo (BCE) y cumplir con el plazo de preaviso establecido por UBS, entidad a la que el italiano seguía ligado en ese momento. Ninguno de estos pasos se llevó a cabo.

La hipotética contratación por parte de Unicredit podría, de acuerdo con el FT, necesitar del fin de este proceso judicial que se prevé se alargue aún unos meses. El consejero delegado de la entidad italiana, Jean Pierre Mustier, anunció el pasado mes de noviembre que se dimitiría de su cargo en la junta de accionistas de este abril. El francés se habría resistido a las demandas del gobierno italiano para que UniCredit comprara el competidor estatal Monte dei Paschi di Siena.

Desde entonces, los accionistas habrían estado presionando al consejo de administración para elegir un candidato con experiencia en banca comercial y global, además de apostar por un enfoque en la transformación estratégica. Orcel mantendría además una estrecha relación con UniCredit, ya que orquestó la fusión entre Credito Italiano y UniCredito en 1998 que dio origen al grupo.