Orcel afirma que Botín llamó a su mujer para convencerle de ir al Santander

Once de la mañana en el Juzgado de Primera Instancia número 46 de Madrid. Los representantes de Banco Santander -Uría Menéndez- y Andrea Orcel -De Carlos Remón- se ven las caras en una vista previa que, desde hace meses, abocaba el caso a juicio. Apenas once personas en una pequeña sala de la séptima planta ataviadas con mascarillas y montones de nueva documentación a aportar sobre la mesa. Este es el escenario en el que se ha desarrollado el primer encuentro entre ambas partes tras la contratación fallida del banquero italiano por parte de la entidad cántabra y que ha terminado, como estaba previsto, con el próximo 10 de marzo como fecha de inicio del juicio que se prevé se celebre en una sola sesión.

Durante la vista previa de este lunes, ambas partes han defendido los argumentos que mantienen desde el inicio de sus diferencias. Banco Santander sostiene que no existió una contratación efectiva de Orcel, que solo se trató de un nombramiento que no llegó a buen puerto y una carta-oferta sin obligación contractual, mientras que la defensa del banquero argumenta que sí fue completamente válido y solicita la reincorporación a la entidad o una indemnización de hasta 112 millones de euros. "Cuánto significado pueden tener esas dos palabras: contratación y nombramiento", señaló en la vista el juez Javier Sánchez Beltrán tras escuchar a las partes.

Pero más allá de la cuestión formal y técnica a la que se refiere la defensa de Banco Santander, el abogado de Orcel ha intentado poner de relieve otras cuestiones que ahondan incluso en lo personal. En este sentido, a la hora de solicitar las testificales que considera claves, Álvaro Remón ha pedido la comparecencia de Clara Batalim, esposa del banquero italiano. Para justificar esta petición, ha señalado que Batalim y la propia Ana Botín mantenían una relación de amistad y que habría sido la propia presidenta del banco la que habría realizado llamadas a la mujer de Orcel para tratar de facilitar su decisión sobre la incorporación al banco.

Ante estos hechos, el juez Sánchez Beltrán ha rechazado la testifical de Batalim al considerar que no aportaría datos relevantes sobre la cuestión de fondo, la validez o no de la carta-oferta como un contrato. Por tanto, no acudirán como testigos ni Andrea Orcel -la defensa de Santander ha decidido no solicitar su testifical al entender que se trata de una cuestión meramente formal- ni su mujer. Sí lo hará Ana Botín que, tal y como ha solicitado la parte demandante, explicará las negociaciones que tuvieron lugar entre septiembre de 2018 y enero de 2019.

También estarán el próximo 10 de marzo en el juzgado como testigos a petición de la acusación Roberto di Bernardini, entonces director de recursos humanos de Banco Santander, y Axel Weber y Mark Shelton, presidente y director de recursos humanos de UBS, entidad a la que estaba ligado Orcel antes de su oferta por la cántabra, respectivamente. De acuerdo con las palabras de la defensa de Orcel, estas personas pueden acreditar que a 25 de septiembre de 2018, momento en que se anuncia el fichaje del banquero, el banco conocía "la cantidad exacta" que pondría UBS, "al céntimo", dejando sin efecto uno de los argumentos principales del banco.

Esta teoría no es aceptada por Santander, que señalaba que no conoció hasta meses después la cuantía, y que por eso se fijó un 'buyout' -compensación tras su salida de la entidad suiza- de hasta 35 millones de euros que se ajustaría al conocer los pormenores. Este es precisamente uno de los puntos claves que motivó el adiós de Orcel al puesto de número de dos de Botín. En este sentido, el banco ha pedido que testifique Jaime Pérez Renovales como secretario del Consejo de Administración.

Cuatro correos electrónicos y un 'no' rotundo

La cuantía del 'buyout' centró buena parte de los argumentos de una y otra representación legal. Por un lado, las discrepancias en las fechas en que se conoció la cifra que aportaría UBS y, por otro, cuatro correos electrónicos entre Santander y el propio Orcel que propiciaron la ruptura definitiva del acuerdo. Según la versión de la defensa del banco, se enviaron hasta tres ofertas diferentes tras conocer la cifra de alrededor de 14 millones de euros que pondría el banco suizo.

En cambio, y de acuerdo con esta versión, "Orcel nunca estuvo dispuesto a rebajar" los 35 millones de máximo que se pusieron como 'buyout' y así lo habría señalado en otro correo. La vista previa, que comenzó con una pregunta,"¿Hay acuerdo?", y dos respuestas casi simultáneas. "no", terminó con un señalamiento de juicio para el día 10 de marzo en el que el Juzgado de Primera Instancia número 46 se llenará de altos cargos del sector financiero europeo, salvo que una negativa de los suizos -incluyendo la posibilidad de una comisión rogatoria- deje sola a Ana Botín y sus directivos ante el juez.