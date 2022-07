USO comunica que easyJet mantiene su decisión de no subir el sueldo a los TCP. 

easyJet mantiene su decisión de no subir el sueldo a los tripulantes de cabina de pasajeros (TCP) españoles en 2022 tras las reuniones de este lunes y miércoles con USO para desbloquear la negociación del II Convenio Colectivo, según ha informado el sindicato. En concreto, la huelga de los TCP está convocada para los días 1, 2, 3, 15, 16, 17, 29, 30 y 31 de julio, con una duración de 24 horas, para las bases que tiene la aerolínea en España, en los aeropuertos de Barcelona-El Prat, Málaga y Palma de Mallorca, que cuentan con seis, siete y cinco aviones, respectivamente. El coordinador estatal de USO-easyJet, Miguel Galán, ha explicado que se reunieron el pasado lunes con el director general de la compañía en España, Javier Gándara, pero que no avanzaron "nada" con él, si bien se comprometió a trasladar las peticiones del sindicato a los negociadores.

"Debían responder a nuestras propuestas de la semana anterior en la mesa negociadora. La respuesta fue que mantenían su última oferta como única y final, suponiendo una subida de 0 euros en 2022 para sus trabajadores, con una inflación ya superior al 10%", ha señalado Galán. En este sentido, ha criticado que les sorprende escuchar a easyJet fuera de las reuniones decir que "están abiertos a negociar, que no están bloqueando las negociaciones", pero ha afirmado que "las actas están ahí: 0 es lo que EasyJet entiende por negociar, no quieren dialogar". Entre otras cuestiones, Galán ha pedido que se vaya el "no negociador", es decir, el jefe de Relaciones Industriales de easyJet, Bernie Hamilton. "Ya se lo han requerido durante las negociaciones en otros países, donde ha habido acuerdos tras su salida. Es un escollo para avanzar", han lamentado los miembros del comité de huelga de USO.

Además, Galán le ha reprochado a la compañía "sus mañas ilegales para torpedear la huelga, copiando prácticas de Ryanair", ya que los vuelos intermedios que operan los tripulantes de cabina de las bases españolas han sido notificados a tripulantes extranjeros, "al no ser considerados servicios mínimos y a sabiendas de que íbamos a poder hacer huelga". "Sabemos que han citado a personal de las bases de Lyon y Basilea para hacer esquirolaje", ha criticado. Así, el responsable de USO ha afirmado que se los quitaron de su programación, pero siguieron vendiendo los billetes: "Prefieren pagar la multa que les imponga Inspección que respetar la legalidad".

Entre otras mejoras que USO reivindica para el nuevo convenio están el incremento del salario básico, incluir el pago de complemento por antigüedad, un incremento salarial según el IPC, retribución de las horas de formación, abono de los costes de manutención de los tripulantes en los "cursos de refresco" fuera del territorio nacional. A estas medidas se unen la limitación de vuelo similar a la de otros países para favorecer el descanso de las tripulaciones y la conciliación, la renovación anual de toda la uniformidad y que se incluya también el calzado.