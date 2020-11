Viscofan lidera un proyecto de terapias regenerativas para lesiones de tobillo

Viscofan liderará el proyecto europeo Triankle, formado por 12 organizaciones europeas y financiado por la Comisión Europea con el objetivo de desarrollar membranas personalizadas bioimpresas en 3D para la regeneración de los tejidos de las articulaciones del tobillo. Según ha explicado la compañía a través de un comunicado, los 5,9 millones de presupuesto de este proyecto de investigación en medicina regenerativa, serán financiados por el programa marco comunitario 'Horizon 2020'.

Los resultados de este proyecto de cuatro años, que arrancará el próximo mes de enero, podrían beneficiar a millones de pacientes en todo el mundo que padezcan osteoartritis o alguna tendinopatía. Un total de 12 socios de 5 países europeos (Alemania, España, Suecia, Holanda y Reino Unido) unirán fuerzas en este innovador proyecto liderado por Viscofan.

El consorcio tiene como objetivo crear innovadores implantes personalizados a base de colágeno y gelatina fabricados con tecnología 3D para pacientes con tendinopatías, como roturas parciales del tendón de Aquiles y lesiones del cartílago. La compañía presidida por José Domingo de Ampuero y Osma, explica además que las tendinopatías y la osteoartritis (OA) son patologías extremadamente frecuentes, especialmente entre los mayores, las mujeres y los deportistas profesionales.

Además de la calidad de vida, ambas afecciones tienen un impacto sustancial en los sistemas sanitarios de las economías de todo el mundo, con un gasto de 76.500 millones de euros en la UE cada año, en el caso de las osteoartritis, mientras que las tendinopatías tienen un gasto estimado superior a 140.000 millones de euros a nivel mundial. Los objetivos de Triankle serán reducir el tiempo de recuperación en un 50% y, al mismo tiempo, aumentar los ratios de funcionalidad del tejido que se haya visto lesionado entre un 10% y un 15%.

"El proyecto tiene como objetivo llenar el vacío crítico creado por la falta de tratamientos efectivos actualmente disponibles. Ninguna de las alternativas quirúrgicas o no quirúrgicas existentes ha proporcionado una solución satisfactoria a largo plazo para los pacientes y, a menudo, los tejidos tratados no recuperan su fuerza y funcionalidad completamente", apunta la compañía, líder mundial en fabricación y comercialización de envolturas para productos cárnicos.

La docena de socios que conforman Triankle incluye un socio industrial (Naturin Viscofan GmbH), tres pymes (CELLINK AB, Cambridge Nanomaterials Technology y Gradocell SL), dos centros de investigación (Institute for Interfacial Engineering and Biotechnology IGB y Acondicionamiento Tarrasense Associacion), tres universidades (Universidad de Stuttgart, Universidad del País Vasco y Universidad Tecnológica de Eindhoven), dos organizaciones sin ánimo de lucro (Fútbol Club Barcelona's Barça Innovation Hub y la Fundación Internacional de Osteoartritis OAFI) y una institución sanitaria (Fundacio Clinic per a la Recerca Biomedica). El coordinador del proyecto es Naturin Viscofan GmbH.

Triankle pretende impulsar el potencial de la tecnología de impresión 3D para aplicaciones médicas regenerativas y, en última instancia, permitirá la comercialización de soluciones regenerativas personalizadas impresas en 3D. Además, el potencial de innovación de Triankle radica en el lanzamiento de una plataforma tecnológica que permitirá, a largo plazo, el desarrollo de futuras terapias regenerativas de tejidos articulares para distintas articulaciones.