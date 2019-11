Vodafone corteja a Disney+ para acelerar en su batalla contra Orange y Telefónica

Disney ya tiene fecha de lanzamiento en España de su servicio de 'streaming' para pelear con gigantes como HBO o Netflix. Será el próximo 31 de marzo. Y algunas de las operadoras de telecomunicaciones mueven ficha para tratar de atraerlos a su oferta. Vodafone, la que más ha apostado por cine y series tras su 'no' al fútbol, se ha lanzado a cortejar al gigante estadounidense. La compañía liderada por Antonio Coimbra confirma: "Trabajamos para tenerlo todo en nuestra oferta".

Es el lanzamiento más importante del sector del contenido en España después de la llegada de Netflix y HBO en 2015 y 2016, respectivamente. El dueño de las grandes sagas de Marvel y Star Wars o de Pixar ultima su aterrizaje por un precio de 6,99 euros al mes, el más bajo entre los grandes del 'streaming'. Lo hará de manera independiente, pero su intención es también unirse a las operadoras de telecomunicaciones como hicieron sus predecesoras. En Estados Unidos han alcanzado un acuerdo de distribución con Verizon gracias al cual los clientes de la operadora norteamericana podrán tener el primer año gratis de este servicio. En Europa ya se ha conocido alguna alianza. ¿Y en España? Las primeras operadoras ya empiezan a moverse.

Es el caso de Vodafone, que va mostrando sus cartas. El responsable de Vodafone TV en España, Ignacio García-Legaz, explica su intención de contar también con la plataforma del gigante audiovisual estadounidense en su oferta de cine y series. "¿Me gustaría tenerlo? Sí. ¿Trabajamos para tenerlo todo? Sí. Ese y todo el que esté ahora mismo en el mercado", apunta el directivo ante las preguntas de La Información sobre su estrategia ante la inminente llegada.

Desde la compañía no hablan sobre negociaciones y se limitan a asegurar que su intención es incorporarlo a todos sus paquetes donde cuentan con las grandes plataformas de streaming, además de la española Filmin y los paquetes de cine de Movistar. García-Legaz se muestra convencido de que estará presente en los decodificadores de los operadores y que no lo hará en en exclusiva. "Yo creo que no; la exclusiva que tenemos con HBO es muy único, la mayoría de los acuerdos de OTT no son exclusivos", apunta. Y apostilla: "Otra cosa es que esté con un operador antes que con el resto, como nos pasó a nosotros con Netflix hace varios años".

El otro gran lanzamiento en el mercado ha sido el que ha protagonizado Apple con su servicio de streaming TV+. Está presente en España desde el pasado 1 de noviembre, con una apuesta muy diferente de otras plataformas: con un catálogo mucho más reducido, muy centrado en producción propia y un precio imbatible de 4,99 euros (la más baja del mercado). ¿Vodafone quieren incorporarlo? "Me gustaría tenerlo, pero soy un poco más escéptico", apunta el jefe de la televisión de Vodafone. La razón de ese escepticismo es la estrategia de la compañía con sede en Cupertino (Estados Unidos) con su plataforma: "No tengo muy claro si estarán en dispositivos y decodificadores de las operadoras".

¿Qué están haciendo sus competidores?

La teleco británica no quiere perder pie en el segmento del contenido, donde se ha tratado de hacer fuerte. En esta batalla sí que se ve las caras con Telefónica y Orange. La primera tiene un acuerdo de integración de su oferta (y de la facturación al cliente) con Netflix y cuenta con sus propios contenidos adquiridos. A esto se suma su producción propia y la última alianza con Atresmedia, con el objetivo de ganar tamaño en esta particular batalla. También ha mantenido conversaciones con Amazon Prime Video, aunque no ha habido, al menos por ahora, ninguna integración.

Por su parte, Orange mantiene integradas las ofertas de Netflix y Amazon en su oferta. Y ha querido también llegar a acuerdos con Rakuten TV (antigua Wuaki) y con Flixolé, la plataforma de streaming del productor español Enrique Cerezo. Másmóvil, por su parte, ha decidido ganar algo de tamaño en este segmento potenciando su acuerdo con Agile TV, un servicio de televisión que incluye un decodificador con opciones para mejorar la experiencia con la TDT y poder agrupar todas las cuentas de plataformas de pago.

Tanto Orange como Telefónica cuentan con el fútbol como un contenido televisivo que Vodafone abandonó hace ahora justo un año. ¿La causa? El importante coste para la compañía, que era penalizada por la fórmula regulada para calcular la 'factura' a pagar a la compañía presidida por Álvarez-Pallete por recomprar esos derechos de retransmisión (al contabilizar todos los clientes de televisión de pago y no sólo los que tienen contratadas las diferentes competiciones). Esta decisión ha venido acompañada de una apuesta fuerte por cine y series. Tras mantener la exclusiva de HBO y Filmin y el acuerdo de distribución con Netflix y Amazon Prime Video, ahora quiere ir a por Disney (y Apple). Quedan apenas cuatro meses para la puesta de largo y mucha tela aún que cortar.