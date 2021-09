Vodafone propone 509 despidos en el ERE y cerrará todas sus tiendas propias

Vodafone cerrará 34 tiendas propias en España, en las que trabajan 237 personas, según ha anunciado la compañía a los sindicatos durante la primera reunión de negociación del Expediente de Regulación de Empleo (ERE), previsto para 509 personas, frente a las 515 iniciales. La compañía ha propuesto 33 días por año trabajado con 24 mensualidades de tope como indemnización, así como la posibilidad de prejubilaciones para los mayores de 56 años en su primera reunión con los sindicatos.

La propuesta de Vodafone requiere 10 años de antigüedad para acogerse a las prejubilaciones con unas rentas que equivalen al 80% del sueldo. Este colectivo (el de susceptibles de prejubilarse) no llegaría al centenar de empleados, según fuentes sindicales citadas por Europa Press.

La propuesta de la operadora no ha gustado a la representación sindical, que han augurado una negociación "larga" y dura", ya que, por ejemplo, esta propuesta está muy por debajo de los entre 56 y 62 días sin topes firmados en Orange el pasado mes de agosto. Asimismo, la ligera reducción de despidos respecto a la propuesta inicial ha sido tomada "no como un gesto, sino como una improvisación" que responde a la "falta de criterio" de la dirección. Asimismo, la ligera reducción de despidos respecto a la propuesta inicial ha sido tomada "no como un gesto, sino como una improvisación" que responde a la "falta de criterio" de la dirección.

Por su parte, la empresa ha trasladado su "máximo respeto por el procedimiento de dialogo social", que se realizará "con todas las garantías que establece la ley española para los trabajadores". "Nuestro objetivo es llegar al mejor acuerdo posible tanto para los empleados como para la empresa, tal y como siempre lo hemos hecho en el pasado", señalada Vodafone en un comunicado, en el que apunta que el ajuste en el área comercial es "un paso más en el proceso de trasformación de la compañía".

Las tienes que se cerrarán están en las principales ciudades de España, entre ellas Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla, Málaga, Granada, Córdoba y Palma de Mallorca, según los sindicatos.

Vodafone anunció un ERE el pasado 15 de septiembre que achacó a la competitividad del mercado español y al proceso de transformación digital en el que la compañía se ve sumergida y en el que seguirá creando nuevos empleos. Se trata del cuarto ERE de la década de Vodafone que, de saldarse con las cifras actuales, se traduciría en más de 3.500 trabajadores despedidos como parte del proceso.