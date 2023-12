Vodafone renueva su pacto y ofrecerá HBO Max en España tras la compra de Zegona. 

Los clientes de Vodafone en España podrán seguir disfrutando de las series y películas exclusivas que ofrece HBO Max. La compañía británica ha renovado hasta el año 2026 su pacto con Warner Bros y, a partir de la primavera de 2024, podrán disfrutar de la nueva plataforma de contenidos de la compañía, que se llamará Max.

Según ha recordado en un comunicado la compañía, HBO Max está incluido en los paquetes de Vodafone TV Seriefans y Serielovers, además de en dos modalidades convergentes de la empresa y en la tarifa sólo móvil Ilimitada Max. A través de la firma de este contrato, los clientes que tengan estos paquetes seguirán accediendo a los contenidos después del 31 de diciembre, cuando vencía el acuerdo actual que se ha renovado por tres años.

Los cambios de HBO Max

Vodafone ha asegurado en un comunicado que este acuerdo consolida su oferta de televisión, que cuenta con HBO desde 2016, primero como HBO España y posteriormente como HBO Max. De hecho, Warner seguirá con la marca HBO Max hasta la primavera de 2024, cuando la compañía prevé lanzar en el país su nueva plataforma, denominada Max.

HBO Max y Filmin son las dos únicas plataformas que mantienen acuerdos en exclusiva. Éstos contemplan, en la mayoría de los casos, lo que se conoce como ‘mínimo garantizado’. Es decir, se firma un suelo de ingresos por parte de la plataforma de streaming para posteriormente hacer un reparto de las ventas. Además, la operadora de telecomunicaciones también se compromete a invertir una cantidad en marketing para promocionar los diferentes estrenos de contenidos. Para Vodafone ha sido un ‘gancho’ comercial frente Orange y Telefónica, que han mantenido el fútbol y los deportes ‘premium’ en su oferta, según relataba La Información el pasado mes de octubre.

La batalla por los usuarios de streaming

El mercado de televisión bajo demanda en territorio español vivió todo un ‘boom’ justo en el estallido de la pandemia global del coronavirus en marzo de 2020 y se fue estabilizando en los años posteriores. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) hizo recientemente una semblanza de este terreno de juego en el marco del estudio de la nueva ley audiovisual. Dejó claro que estos servicios de ‘vídeos bajo demanda’ -donde se incluyen también las herramientas para la compra o alquiler- sumaron 1.257 millones de euros en el año 2021.

Esto supone que Netflix sigue ejerciendo de líder, aglutinando más del 40% del total de ventas. El resto se lo reparten Amazon Prime Video, HBO, Filmin y los demás. No hay datos específicos actualizados para este último grupo, pues los últimos son los que aportaron Telefónica y Atresmedia en su petición de autorización de su ‘joint venture’: HBO mantenía en torno a un 10% y Prime hasta un 30%.HBO no registra las ventas de sus productos en España, sino que lo hace a través de la filial en Suecia -por lo que los números de sus sociedad local no reflejan su actividad real.