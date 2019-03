Zara pone tu nombre en sus vaqueros: lanza una línea de denim 'customizable'

Personalizar hasta el mínimo detalle. Zara, la cadena clave del grupo Inditex, lanza una nueva línea que permitirá personalizar sus prendas vaqueras al gusto de sus clientes. A través de Trafaluc (TRF), la colección de Zara más informal, sus clientes podrán grabar su nombre o la expresión que deseen en las prendas 'jeans' (pantalones, faldas, chaquetas...). Eso sí, con limitaciones, sólo pueden ser once caracteres, como máximo y en siete colores. Y sólo está disponible para determinadas prendas y en ubicaciones concretas.

La nueva línea de 'denim customizable' estará disponible a partir del 27 de marzo, de forma limitada. Inditex indica que esta línea de prendas personalizadas, de entrada, sólo llega a cuatro mercados: España, Reino Unido, Italia y Holanda. Eso sólo en online.

Además, esta personalización la pondrá en marcha en tres locales. Uno de ellos, en España, en la tienda de Zara de Plaza de Cataluña (Barcelona). También en sus 'flagship' de Milán y de Amsterdam.

La compañía gallega asume que se trata de un proyecto piloto, que podría dar el salto a otras marcas y modelos, en función, de cuál sea la reacción de sus clientes.

De entrada, no incrementa costes. En el caso de las tiendas, el grabado de las prendas tarda unos minutos, mientras que los pedidos online mantienen los plazos de entrega, porque Zara planea enviar las prendas 'customizadas' en 24 o 48 horas, como máximo. Sí hay una salvedad, al estar personalizadas, la devolución no será posible, ya sea compra online o en tienda física.

En busca de la satisfacción constante del cliente

Con esta nueva línea de personalización, Inditex da un paso más en su estrategia para mantener la fidelidad y la satisfacción de su basta clientela. En un momento en el que el logo ha vuelto a ser protagonista de las prendas y en el que se busca dejar el sello personal en los looks, la customización es fundamental para cualquier firma de moda. Solo hay que ver cómo los bolsos Louis Vuitton se pueden grabar con las iniciales o cómo Celine ha puesto de moda este año los collares con la letra de nuestro nombre.

De ahí que Zara ponga un servicio que hace tiempo tienen firmas como Levi's para sus vaqueros y cazadoras. Todo ello con el objetivo de que los clientes sigan teniendo razones para cruzar las puertas de las tiendas Inditex en cualquier parte del mundo. El objetivo de la compañía es que entrar en sus establecimientos o consultar sus webs semanalmente sea un hábito, algo que de hecho ya tienen miles de personas. El hecho de que sus colecciones cambien constántemente hace que el deseo nunca decaiga, y ese es el secreto del éxito de la firma.

Si bien, en esta nueva era de concienciación ante el el exceso de consumo de estos años, Inditex ha entendido que no solo vale con renovar su catálogo cada semana. También debe demostrar su implicación con el medio ambiente, para lo que ha dado más espacio a su línea 'Join Life' -realizada con materiales orgánicos y reciclados- en sus colecciones y cada vez hay más prendas sostenibles, y asequibles, en sus tiendas.

Igualmente, sabe perfectamente cómo adaptarse a las tendencias sociales con colecciones especiales como la que hizo en Pull&Bear con la cantante Rosalía, las de las series de Netflix -'Stranger Things y 'Élite'- o los 'remembers' de series de los 90 y los 80, como 'Sensación de Vivir', que regresa precisamente esta año con un 'remake'. Todo ello para que las nuevas y anteriores generaciones se sientan identificadas y tengan un buen motivo para comprar. Tanto es así que para San Valentín sacaron una colección con la famosa app de citas Tinder.

La viralidad, su mejor arma

Zara y sus hermanas pequeñas no solo arrasan entre el público por su constante renovación del 'stock' o por adaptarse a las tendencias más rápido que nadie. A su favor juega un elemento fundamental hoy en día: las redes sociales. Inditex se caracteriza por no hacer nunca publicidad, de ahí que estos canales se hayan convertido en su mejor herramienta de marketing. Y a coste cero.

Porque las influencers y bloggers se han encargado de hacer publicidad a la casa sin necesidad de patrocinio o pago alguno. Estas figuras, que tienen una gran notoriedad e influencia en el público, son capaces de agotar cualquier cosa que llevan, y las prendas de Zara y compañía están entre sus favoritas. Hay numerosos ejemplos de ello. Este invierno pasado, un top en color verde neón duró escasos días en Zara después de que diferentes influencers, como Marta Lozano, lo sacaran en Instagram. De hecho, esta prenda ha llegado a revenderse en eBay.

Sin ir más lejos, en este caluroso final del invierno ha vuelto a ocurrir. En este caso, fue María Pombo quien puso a las clientas sobre la pista de una camisa de encaje con cuello alto que ha volado literalmente de los estantes y de la tienda online de la marca. Una prenda que, por cierto, ya han copiado numerosas marcas del segmento 'low cost' ante la pasión que ha desatado.

De este modo, Inditex se ha hecho fuerte en el 'place to be' del siglo XXI sin necesidad de pagar por ello, que es lo que hacen el resto de sus competidores. De hecho, existen cuentas de Inditex dedicadas simplemente a recopilar prendas y looks de las firmas del grupo, para deleite de todos aquellos fans del imperio gallego.