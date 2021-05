Abascal, abucheado: "Aquí solo veo gente deambulando ilegalmente"

En medio de la avalancha migratoria sin precedentes que vive Ceuta el líder de Vox, Santiago Abascal, se ha desplazado hasta la frontera del Tarajal para pescar en río revuelto. En el mismo punto por donde grupos de menores marroquíes cruzan para volver de forma voluntaria a su país el líder de Vox ha cargado contra la “inacción” del Gobierno en una ciudad autónoma que poco a poco se va ‘vaciando’ de migrantes. “La presión de Marruecos para hacerse con Ceuta y Melilla no va a parar. No tengo ninguna duda. Aquí solo veo gente deambulando ilegalmente sin que nadie les diga nada. El Gobierno no está haciendo nada”, ha criticado entre un enjambre de periodistas.

Abascal llega al epicentro de esta crisis migratoria histórica cuando las devoluciones en caliente y la acción de las fuerzas de seguridad marroquíes, que desde este mañana impiden los intentos de entrada, han cortado de raíz la llegada de migrantes.

Mientras, decenas de jóvenes marroquíes se agolpan en el cruce fronterizo para regresar a su país. Vuelven de forma voluntaria tras comprobar que nada conseguirán en Ceuta tras deambular durante dos días por la ciudad en busca de comida. Salen en grupos de 15, en intervalos de varios minutos. En es este punto donde Santiago Abascal ha defendido la militarización de las fronteras españolas, la construcción de un "muro infranqueable" con Marruecos y la cobertura legal de las fuerzas de seguridad que se dedican a la protección de las vallas de Ceuta y Melilla.

"No estamos ante un problema migratorio, estamos ante una auténtica invasión del territorio planificada por Marruecos", insistía. Para ello, ha denunciado que Marruecos ha utilizado además a los jóvenes de su país, utilizándolos como "arietes humanos". "Ha lanzado a niños para que salieran convenientemente en las televisiones para sensibilizar a la opinión internacional", ha acusado insistiendo en que España "debe hacerse respetar" y mostrar firmeza. "Vallas altas hacen buenos vecinos", ha reivindicado sobre la relación que debe tener España con Marruecos, apuntando que la primera medida debe ser la detención de quienes han entrado ilegalmente en España para su devolución a su país de origen. Incluso los niños, que ha sostenido que deben estar "con sus padres en sus países".