Acebes se escuda en Bankia y Deloitte: "¿Qué más teníamos que haber hecho?"

El comité de auditoría de BFA no tiene responsabilidad penal alguna en las presuntas irregularidades de los estados financieros que aprobó Bankia el año de su salida a bolsa. Así lo ha manifestado el que fuera presidente de este órgano dentro de la matriz, Ángel Acebes, en el procedimiento penal que acoge la Audiencia Nacional, siguiendo la línea marcada por los exmiembros de este comité y del propio Rodrigo Rato que descargaron toda la responsabilidad de los hechos a Deloitte en calidad de auditora externa. ¿Cuál es la diligencia que teníamos que haber hecho? ¿Cuál es la exigencia de vida?", se ha preguntado.

El exministro de Justicia, que se ha acogido a su derecho de responder únicamente a las preguntas de su letrado, ha comenzado su interrogatorio recordando que cuando llegó a BFA ya estaba cocinado el SIP y aprobadas las cuentas de ese ejercicio así como cerrados los flecos de la debut bursátil de la entidad. Acebes, para quien no ejerce acusación la Fiscalía Anticorrupción, ha asegurado que se le encomendó la presidencia de este comité precisamente por su condición de consejero independiente y que no pudo tener conocimiento alguno de los informes internos del Banco de España porque lo que recibe el consejo de administración no son los documentos en sí sino las resoluciones.

"Durante los siete meses que fui consejero, el Banco de España nunca se ha dirigido a mi ni verbalmente ni por escrito … Jamás he hablado con nadie del Banco de España. La información que tuviera será de su exclusiva responsabilidad", ha respondido Acebes, aunque su reproche más duro ha ido dirigido a la propia Deloitte y al auditor de los estados financieros, Francisco Celma, ambos investigados en este procedimiento penal. De este aspecto concreto ha asegurado que el auditor externo no incluyó salvedad alguna en el famoso power point relativo a las cuentas de 2011.

Conforme ha ido avanzando la declaración, Acebes ha endurecido el tono hasta apuntar que si lleva seis años de procedimiento penal es porque UPyD "mintió" en la redacción de la querella que presentó en la Audiencia Nacional para depurar responsabilidades por la quiebra de Bankia y que, junto con otras denuncias como la del 15MpaRato, dio origen a esta causa. Al respecto ha dicho que se aportó con la misma un acta que no era de ese momento exacto sino del siguiente año, cuando ya figuraba como consejero de BFA y, por ese motivo, está sentado en el banquillo de los acusados a diferencia de otros exconsejeros que no lo están, como el exministro socialista Virgilio Zapatero. De hecho, ha vinculado su salida del consejo de administración de Iberdrola con este procedimiento.