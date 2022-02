La agencia de detectives confirma que el PP les contactó para investigar a Ayuso.

El director de la agencia de investigación 'Mira', Julio Gutiez, ha confirmado este jueves que "alguna empresa" en la que "gobierna el PP" le contactó para espiar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y ha asegurado que se negó a llevar a cabo este trabajo porque lo que encargaron era "ilegal" por "los datos que solicitaban". En un audio difundido por el canal '7NN Noticias', recogido por Europa Press, Gutiez ha explicado que a su agencia fueron para contratarle "unas personas vinculadas a alguna empresa" del Partido Popular "o en las que gobierna el PP" para encargarle una labor que "era ilegal por los datos que solicitaban".

"Les dije que era ilegal y que yo no hacía ninguna investigación ilegal. Querían unos datos muy concretos de la Agencia Tributaria y un banco. Me negué y ahí se quedó la historia", ha subrayado, al tiempo que también ha afirmado que un periodista le llamó más tarde para confirmar que en 'Génova' habían intentado contratarle pero que él se había negado. "Le dije al periodista que ni confirmaba ni desmentía", ha afirmado el director de la agencia de detectives, que ha defendido que en su vida profesional no ha filtrado quiénes eran sus clientes ni ninguna de sus investigaciones.

El Partido Popular negó en comunicado que "desmiente tajantemente las informaciones publicadas en relación a una supuesta investigación sobre los contratos sanitarios adjudicados por la Comunidad de Madrid" y avisó que tomará las medidas judiciales oportunas ante estas falsedades.

Así, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha anunciado este jueves que los servicios jurídicos del partido están estudiando si proceden acciones legales contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ante las "acusaciones gravísimas, casi delictivas" contra el presidente Pablo Casado y la dirección nacional.