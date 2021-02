Aguirre desmiente a Bárcenas y anuncia querella criminal: "Es rotunda mentira"

Esperanza Aguirre contraataca a Luis Bárcenas. La expresidenta madrileña ha anunciado en una nota dirigida a la prensa y en sus redes sociales que interpondrá querella criminal contra el extesorero del PP por incriminarla en la supuesta caja 'B' del Partido Popular de Madrid asegurando que esas manifestaciones son "rotundamente falsas" y que ha comparecido en sede judicial "sin ninguna prueba que las respalde". Su reacción se conoce en la misma tarde en la que el extesorero popular ha comparecido ante el magistrado del caso Púnica para aportar más pruebas sobre esta trama de corrupción que investiga la Audiencia Nacional desde el año 2014.

"Estas afirmaciones son rotundamente falsas y se han realizado en sede judicial sin ninguna prueba que las respalde. Nunca, jamás, en ningún momento, recibí entrega de dinero alguna por parte del Sr. Bárcenas ni del Sr. Lapuerta. La acusación realizada es, por tanto, una rotunda mentira y solo tiene su explicación en el ofrecimiento hecho por el señor Bárcenas, en su escrito a la Fiscalía, con el evidente propósito de mejorar la situación penitenciaria de su esposa", explica en una nota remitida a este diario. Se refiere la expresidenta madrileña a Rosalía Iglesias, quien entró en prisión el pasado mes de noviembre para cumplir la condena en firme del Supremo de 12 años por la primera etapa de la trama Gürtel.

Tras las declaraciones efectuadas por Luis Bárcenas en la Audiencia Nacional, en las que ha afirmado, sin prueba documental alguna, que él y el tesorero del PP, Álvaro Lapuerta, recientemente fallecido, me entregaron un sobre con 60.000 euros, quiero manifestar lo siguiente: — Esperanza Aguirre (@EsperanzAguirre) February 24, 2021

Ya en su escrito dirigido a Anticorrupción, Bárcenas apuntó que había sido ingenuo al creerse la 'promesa' del PP de que su mujer no llegaría a entrar en prisión por estos hechos. En ese punto, el también exsenador planteó su intención de colaborar con la Justicia y de aportar más pruebas que incriminan al PP tanto en la causa abierta por sus papeles como en la Púnica. Aunque en la primera todavía no ha declarado y no se espera que intervenga hasta el mes de abril, en esta última ha comparecido este miércoles para apuntalar la tesis de la Fiscalía. En concreto, ha explicado que en el año 2007 el dueño de la constructora Ploder les entregó un sobre con 60.000 euros que éstos, a su vez, remitieron a Aguirre.

Isabel Jordán, en el foco

Aguirre apunta en su mensaje

en los mismos términos que ha sido beneficiada doña Isabel Jordán, condenada a mas de veinte años y hoy en libertad gracias a la actuación del mismo abogado que, desde hace sólo unas semanas, defiende al señor Bárcenas y a su esposa e impulsa esta estrategia procesal.