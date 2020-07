El exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega ha sido el primer testigo del caso Púnica en implicar a la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre en la presunta caja 'b' del PP madrileño. El exedil popular dijo ante el magistrado Manuel García Castellón que estaba "convencido" de que ella estaba al tanto de cómo se financiaron las campañas electorales que están bajo la lupa de este procedimiento penal y, al respecto, relató un episodio que se produjo en la sede del partido en la calle Génova, donde el extesorero del partido Álvaro Lapuerta, le entregó un sobre con 60.000 euros de una constructora.

"Yo estaba en el despacho de Francisco Granados, le llamó la presidenta, bajó Álvaro Lapuerta y estuvo 5 o 6 minutos. Al rato volvió al despacho y me dijo que había sido una aportación de 60.000 euros que había sido una empresa constructora. A la salida fue lo que me dijo. Estaba Aguirre y creo recordar que también Beltrán Gutiérrez", dijo el exedil popular a preguntas de la Fiscalía Anticorrupción de acuerdo con los audios de esa sesión a los que ha tenido acceso La Información. Se trata de un relato clave para el Ministerio Público el cual pidió la imputación de la exmandataria popular al considerar que estaba en el origen de un presunto sistema de financiación irregular del PP madrileño.

Ortega, que está condenado a 38 años y tres meses de cárcel por su implicación en la trama Gürtel, hizo hincapié a lo largo de su testifical en que ha pasado cerca de una quincena de años desde que ocurrieron estos hechos y que no se acordaba a la perfección de lo ocurrido. No obstante, y reafirmando lo que plasmó en la carta remitida a Anticorrupción, dijo que Aguirre participaba e las reuniones en las que se trataban los temas de financiación de la formación popular. "La mayoría de veces estas reuniones eran presididas por Esperanza Aguirre y sino por distintos cargos del partido en caso de que ella no pudiera estar", dijo y añadió que los líderes entonces -Aguirre e Ignacio González- pidieron ayuda a los municipios gobernados por el PP para que colaborasen en la financiación de las campañas.

"Si no estaba presente, no me sirve"

"¿Aguirre estaba al tanto de cómo se financiaron las campañas de 2007, 2008 y 2011?" preguntó una de las fiscales a lo que Ortega respondió: "La de 2007 sí. Estoy convencido de ello". El magistrado, que le advirtió que solo tomaría como válidos los relatos de hechos en los que hubiera estado presente, le preguntó los motivos por los que se inflaban las facturas y si esta dinámica -en la que se estarían implicaron entes ligados al Gobierno de Madrid como Arpegio- se impulsó en los momentos previos a las elecciones municipales. "Era un fondo de caja", respondió.

Además, dijo que Aguirre, González "y en alguna ocasión" Borja Sarasola, les dieron las gracias por participar en las campañas de Navidad. "Yo soy consciente de lo que hago aquí pero estoy un poco harto de que a mi se me nieguen las evidencias y las realidades. Igual me estoy pegando un tiro en el pie, puedo pasar a ser imputado en una causa más, pero es que quiero contar la verdad", dijo Ortega en un momento determinado de su relato cuando apuntó a un desvío de fondos desde entes como el IMADE (Instituto Madrileño del Desarrollo) y el Mercado Puerta de Toledo del que era gerente. Tanto es así que el magistrado advirtió que igual suspendía su declaración: "Estamos en la línea", dijo el juez ante las protestas de los abogados de los acusados.

Los 'maitines'

Además de Ortega también comparecieron a petición de la Fiscalía, Isabel Jordán (exempleada de una de las empresas de Francisco Correa) y Arturo González Panero, el Albondiguilla. Ambos fueron menos incisivos en sus testimonios en sede judicial, de acuerdo con los audios recogidos. Así, la primera de ellas -también condenada en el caso Gürtel- relató el modus operandi de las contrataciones en el Gobierno regional e hizo alusión a reuniones que bautizó como 'maitines' en las que ella participaba en nombre de una de las empresas con las que contrataba la Consejería de Presidencia. El contrato al que se refirió con las empresas del Grupo Correa eran fijos se pagaban desde la Consejería de Sanidad, según explicó Jordán la cual dijo que ellos trabajaron con Over Marketing, una de las empresas clave en la trama.

El último en desfilar en la Audiencia Nacional fue el Albondiguilla el cual, en la línea con lo expuesto por sus antecesores, dijo que todos los miembros del partido a nivel regional estaban supeditados a su control. "Al final el control era absoluto. Incluso podía venir a tu municipio y si no le gustaba alguna cosa decía que inmediatamente tenía que cambiarse", dijo el exalcalde de Boadilla del Monte. De hecho, negó que en su localidad se amañaran contratos de las adjudicaciones pese a que insinuó que desde la cúpula del Gobierno regional se dieron instrucciones en el sentido contrario. Igualmente negó que se hablara en algún momento de fijar un techo de gasto electoral.