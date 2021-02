Bárcenas implica a Aguirre en la caja B: "Le dimos un sobre con 60.000 euros"

Luis Bárcenas ha cumplido su promesa y ha tirado de la manta en el caso Púnica. El extesorero, que declara desde hace una hora en la Audiencia Nacional, ha asegurado que él y Álvaro Lapuerta entregaron a Esperanza Aguirre un sobre con 60.000 euros que entregó el empresario Luis Gálvez en nombre de la constructora Ploder. De este modo, y según confirman a La Información fuentes presentes en la declaración, Bárcenas ha implicado a la expresidenta de Madrid en este circuito de supuestos pagos en 'B' al apuntar que, cuando recibieron esta donación en la sede de Génova, bajaron a la planta del PP de Madrid y se lo entregaron en manos a la mandataria.

El extesorero, que ha sido trasladado desde la cárcel de Soto del Real, se comprometió a aportar más datos sobre la presunta financiación opaca del PP madrileño que se investiga en esta trama Púnica. Lo hizo en un escrito dirigido a la Anticorrupción en el que anunciaba su intención de colaborar con la Justicia. Aunque sus relevaciones estaban más relacionadas con la gestión de estos supuestos fondos opacos a nivel nacional, apuntó también a este caso de corrupción que se investiga desde 2014 en la Audiencia Nacional y en el que están imputados, además de Aguirre, los también expresidentes Ignacio González y Cristina Cifuentes, entre otros. De hecho, en esta nueva cita judicial ha dejado caer que atesora más documentos comprometedores para el partido, aunque no relacionados con esta causa.

Según las fuentes consultadas, el que fuera responsable de finanzas del PP ha explicado que ese dinero se entregó en 2008, aunque luego ha corregido la fecha y ha dicho que fue en el 2007. En mayo de ese año se celebraron elecciones autonómicas en las que Aguirre revalidó la victoria obtenida cinco años antes. Se trata de unos comicios que están en el foco de la Fiscalía Anticorrupción (junto con los de 2008 y 2011) al sospechar que la formación popular no cumplió con lo establecido en la Ley de Financiación de Partidos y obtuvo ingresos que no declaró y que destinó a su campaña electoral. La Guardia Civil expuso al respecto que la formación gastó 2,5 millones de euros más de lo permitido en las elecciones autonómicas y locales de 2007.

Se trata de una incriminación que va en la línea de la apuntada en julio del pasado año por Guillermo Ortega. El que fuera alcalde de Majadahonda y edil en la época de Gobierno de Aguirre también declaró ante el magistrado Manuel García Castellón a petición de Anticorrupción. Ortega acudió como testigo de manera voluntaria y lo hizo junto con Isabel Jordán (exempleada de las empresas de Francisco Correa y también defendida por el letrado Gustavo Galán) y Arturo González Panero 'El Albondiguilla'. Todos ellos comparecieron tras enviar cartas a la Fiscalía en la que apuntaban a su conocimiento por este asunto. Sin embargo, el único que incriminó a Aguirre de manera directa fue Ortega, el cual suma una condena de 38 años y tres meses de cárcel por la trama Gürtel.

El exalcalde madrileño explicó también un episodio que dijo que se produjo en la sede de Génova cuando el ya fallecido Lapuerta le entregó a Aguirre un sobre con dinero de una constructora. "Yo estaba en el despacho de Francisco Granados, llamó la presidenta, bajó Álvaro Lapuerta y estuvo 5 o 6 minutos. Al rato volvió al despacho y me dijo que había sido una aportación de 60.000 euros que había sido una empresa constructora. A la salida fue lo que me dijo. Estaba Aguirre y creo recordar que también Beltrán Gutiérrez", dijo. Ortega, que insistió que en el partido no se hacía nada sin el consentimiento de Aguirre, implicó de este modo al exgerente de la formación regional. Se da la circunstancia de que la expresidenta también relegó en él cuando fue interrogada por estos hechos tras su imputación en la causa, si bien apuntó que "jamás" vio dinero en efectivo en el partido.