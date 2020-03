Andalucía suspende todas las clases pero no se rinde todavía con la Semana Santa

Andalucía también cierra los colegios, pero todavía resiste con la Semana Santa. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, acaba de anunciar que se suspenden todas las clases desde los más pequeños hasta el Bachillerato y Universidad a partir del próximo lunes y hasta finales de mes y ha explicado que mantiene el viernes lectivo "para que las familias puedan organizarse". Al mismo tiempo, se han suspendido las actividades en centros de días y mayores como de aquellas actividades culturales relacionadas con la Junta.

"Vamos a superar esta crisis entre todos pero las consecuencias de este parón económico va a ser muy importante", ha explicado Moreno, quien ha asumido el cierre de los centros docentes tras la recomendación de Moncloa de este mismo mediodía y ha dejado claro que será temporal, con lo que el 30 de marzo se decidirá si hay prórroga o no a partir de ese momento.

En una breve declaración institucional, y sin presencia ni preguntas de periodistas, ha hablado sobre los colegios y otras medidas de la Junta pero no ha mencionado nada en relación a la celebración o no de la próxima Semana Santa. Esta misma mañana, el vicepresidente, Juan Marín, si se había referido al asunto y había adelantado que no se suspenderá porque no puede cambiarse de fecha.

Por su parte, la Junta de Castilla y León sí que ha ido un paso más allá y ha reclamado tanto al Gobierno como a la Iglesia que suspendan las celebraciones cuanto antes para evitar más aglomeraciones durante esos días.

"Si no es imprescindible, quedémonos en casa", ha reclamado un presidente andaluz que ha apelado una y otra vez a la unidad, la responsabilidad social y lealtad entre todas las administraciones. En este sentido, ha recordado que Andalucía todavía tiene una incidencia baja de la enfermedad, con 158 casos, pero que hay que estar preparados para cualquier situación.

Con la andaluza, ya son más de la mitad las comunidades que han anunciado el cierre de sus colegios. Durante la tarde de este jueves, de hecho, se han sumado varias nuevas después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recomendase una mayor contención a las autonomías en los movimientos de sus escolares y se haya llevado alguna crítica incluso entre compañeros de partido, como el castellano manchego Emiliano García-Page por "enterarse por los medios".

En el caso de Cataluña, Galicia, Euskadi y Canarias la medida se aplicará desde este viernes 13 de marzo, mientras Murcia, Navarra y Aragón la posponen al próximo lunes 16 de marzo. La suspensión de clases afecta a escuelas infantiles, colegios, institutos y universidades.