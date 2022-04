El PSOE renueva las listas en Andalucía con el reto de volver al Gobierno el 19-J. 

El PSOE-A ha culminado este viernes el proceso elaboración de las candidaturas para las próximas elecciones andaluzas del 19 de junio y se convierte en el primer partido que cierra las listas con el reto de recuperar el Gobierno de la Junta desde la oposición, después de que el pacto de PP y Cs arrebatara a los socialistas el 'feudo andaluz'. El comité director de los socialistas, máximo órgano entre congresos, ha validado las listas con la "amplia renovación" impulsada por su secretario general, Juan Espadas, aunque antes la Comisión Regional de Listas ha modificado la candidatura de la provincia de Huelva para incluir finalmente a Mario Jiménez en el puesto número cuatro. El onubense, portavoz de Presidencia y responsable de estrategia del grupo socialista, quedó fuera de la candidatura, pese al expreso deseo de la dirección regional de que fuese incluido. Jiménez fue el cabeza de lista por Huelva en las pasadas elecciones de 2018 y uno de los apoyos clave en las primarias que le dieron el triunfo a Juan Espadas, frente a Susana Díaz.

Con marcado perfil municipalista, la renovación alcanza el 70%, supondrá cambios sustanciales en el futuro grupo parlamentario y anota significativas altas y bajas, ya que en las listas no hay ninguno de los exconsejeros del anterior gobierno de Susana Díaz y solo once de los 33 diputados autonómicos con los que el grupo socialista ha contado en la XI Legislatura figuran en puestos de salida de las listas validadas. Varios miembros del equipo de confianza de Espadas encabezan candidaturas con las que el PSOE-A tiene el reto de recuperar el Gobierno de la Junta después de estar por primera vez en la oposición.

El PSOE-A ha renovado siete de los ocho candidatos respecto a los comicios de 2018, con cuatro mujeres y cuatro hombres como cabeza de cartel, en concreto los números uno socialistas son Juan Antonio Lorenzo, por Almería; Irene García, por Cádiz; Isabel Ambrosio, por Córdoba; Noel López, por Granada; María Márquez, por Huelva; Ángeles Férriz, por Jaén; Josele Aguilar, por Málaga, y el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, por Sevilla.Todos nuevos menos Férriz, que repite por la misma provincia. Con estos cabeza de cartel, Espadas ha asegurado que quedan 50 días para "volver a gobernar" en Andalucía y ha destacado que el PSOE-A ha hecho la tarea interna para "reforzar" al partido y ganar las elecciones y ser la fuerza transformadora de Andalucía.

El candidato aspira a gobernar en solitario y quiere disputar los votos de centro al PP de Moreno, al que ha acusado formar una "coalición no inscrita con la ultraderecha", lo que ha denominado como la "candidatura Olona-Bonilla". "Vamos a cambiar el curso de la historia", ha clamado Espadas, que ha pedido a los 400.000 andaluces que se abstuvieron en 2018 que acudan a las urnas y le apoyen aunque sea con un "voto crítico". Con la presencia de varios miembros de la Ejecutiva federal, que se volcará en la campaña, y de dirigentes como María Jesús Montero o Carmen Calvo, también intervino el secretario de Organización de PSOE, Santos Cerdán, quien ha pedido a los socialistas andaluces que defiendan el "orgullo" de serlo y el legado de los anteriores gobierno andaluces.

Cerdán ha instado los dirigentes y militantes a que salgan a la calle y que cuenten lo que está haciendo el Gobierno de Pedro Sánchez para vencer el "odio y la crispación" de la derecha y la ultraderecha que "enfrenta" a los ciudadanos. "Hoy damos el pistoletazo a la campaña electoral para desalojar del poder al pacto de ultraderecha, de PP y Vox en Andalucía", ha sostenido. El candidato a la Junta es el único exconsejero que irá a las elecciones del 19-J. Los demás, la mayoría afines a Susana Díaz, no están en las listas o han decidido abandonar la primera línea política.

Entre ellos, los diputados y exconsejeros Antonio Ramírez de Arellano, Manuel Jiménez Barrios, Francisco Javier Fernández, Rodrigo Sánchez Haro, Rosa Aguilar, Javier Carnero, Felipe López, el ex secretario de Organización, Juan Cornejo, el expresidente del Parlamento andaluz Juan Pablo Duran o el ex portavoz parlamentario José Fiscal. Sin embargo, la ex secretaria general del PSOE de Sevilla y diputada andaluza Verónica Pérez, muy próxima a Díaz, ocupa el puesto número 6 de la lista por esta provincia.