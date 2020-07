"La prolongación de los ERTEs cada mes no da certidumbre al empresario".

La Covid-19 vació todas las playas, hoteles, comercios y centros de ocio. Con la nueva normalidad llegó la reapertura de locales -para algunos- y los municipios que cuentan con una actividad turística importante han emprendido una batalla para rasgar todos los beneficios posibles en lo que queda de esta temporada veraniega y amortiguar las pérdidas que iniciaron en Semana Santa y se prolongan hasta hoy por las restricciones sanitarias. Este es el caso de Benidorm. El alcalde de la localidad, Antonio Pérez, ha contado a 'La Información' cómo su entidad ha puesto en marcha un batallón de medidas como rebajas fiscales, ayudas sociales, planes de control en las playas, monitoreo de la ocupación por drones y tecnología de punta para la detección del virus en su esfuerzo por acelerar el despegue de este sector, que genera el 14,5% del PIB en la Comunidad Valenciana y el 15% o más del empleo directo en Benidorm. Durante el estado de alarma todo dependía del Ejecutivo, pero su fin supuso la transferencia de competencias a los gestores in situ.

La Información.- ¿Cómo ha sido la coordinación con el Gobierno central?

Antonio Pérez.- Con el Gobierno central hemos tenido varias oportunidades de diálogo y les hemos acercado nuestras posturas, pero hay cuestiones, como la prolongación de los ERTEs hasta el 31 de diciembre, en las que no hemos logrado un consenso. Desde el Ayuntamiento pedimos la extensión de este mecanismo hasta fin de 2020 porque tomar la decisión de suspenderlos o prorrogarlos mes a mes no da seguridad al empresariado. No genera certidumbre. El Gobierno debería garantizar la vigencia del mecanismo hasta diciembre y decirle a los empresarios "no se preocupe usted. Abra la empresa, rescate a los trabajadores del ERTE y si algo sale mal estaremos aquí". Es una necesidad. Yo creo que nadie cierra sus puertas porque quiere... Las empresas del sector turístico tienen una masa laboral potente y habría que defenderla, pero no se está haciendo. Existe mucha incertidumbre en torno a qué pasa si se saca a los empleados del ERTE y llega una crisis grande o un nuevo confinamiento.

Lamentablemente, tampoco hemos visto una gran inversión en el sector. Uno de los mayores desafíos que afronta el turismo es el freno de la movilidad, y aquí se ha visto un desatino en los mensajes del Gobierno hacia, por ejemplo, la apertura de las fronteras terrestres con Portugal. El Ministerio de Turismo sí supo ver que el cambio era una gran oportunidad, al tratarse de un país emisor de turistas, pero el mismo día en que se anunció la apertura se informó de la continuidad del cierre. Se ven visiones distintas en el propio Ejecutivo y por eso siempre he reclamado que el turismo tenga un sitio en la mesa donde el núcleo duro toma las decisiones.

La reactivación económica requiere de mucha inversión. Nosotros pedimos lo que es justo. Reclamamos que nos permitan dirigir el destino de nuestros superávit. Con eso podríamos incrementar la inversión en las cosas bien hechas e impulsar nuestro plan estratégico para los próximos meses. Esto no ha sido posible. El dinero está sentado en el banco. Ahora hay una nueva piedra de toque... También hemos solicitado que los municipios reciban algo de los fondos pactados por la UE para la recuperación de la crisis. Esos fondos estarán mejor empleados en manos de quienes gestionan. Debe haber una financiación especifica para los destinos turísticos, que son una gran fortaleza de la economía española.

P.- ¿Y con la Generalitat Valenciana?

R.- Con la Generalitat Valenciana, a través de su secretaría de turismo, Benidorm tiene una alianza leal. Nos sentimos parte del núcleo de autoridades que toma las decisiones y sentimos que las autoridades autonómicas tienen muy claro el concepto y línea de acción a tomar en el marco turístico. Somos aliados, y eso que hablo de administraciones de signos políticos muy distintos. Cuando uno tiene un diagnóstico parecido y dialoga se puede llegar a puntos de consenso.

P.- ¿Qué acciones se han tomado desde el Ayuntamiento?

R.- Llevaremos al próximo pleno del Ayuntamiento una gran rebaja de impuestos. Este paquete incluye un recorte fiscal del 50% para el impuesto de construcciones y obras, ya sean de reparación o de rehabilitación, que se den tanto en pequeños domicilios como en grandes hoteles. Las solicitudes deberán ser enviadas antes del 31 de marzo 2021 y la medida busca impulsar y fomentar la actividad de esta industria, que involucra a muchas otras.

El Ayuntamiento ha dado mucho apoyo a sus empresarios y ciudadanos ante el cierre de establecimientos durante el estado de alarma. Hemos retrasado pagos y liquidaciones, suspendido cobros, desarrollado acciones de contención del gasto para atender a la población y una gran inversión en gasto social para atender a las familias de Benidorm. En una localidad tan dependiente del turismo es importante tomar en cuenta que muchos trabajadores viven de un contrato fijo discontinuo y se quedaron sin trabajo en la época más importante del año para el sector. Nosotros desembolsamos cuatro millones de euros en ayudas para familias y 2,6 millones para velar por las necesidades de las personas físicas y jurídicas, empresas, profesionales, comerciantes, autónomos y pymes que suspendieron su actividad.

P.- ¿Existe algún plan especial para el turismo?

R.- Contamos con un plan especial de protección al turismo. El proyecto surgió de la mano de la fundación 'Visit Benidorm' y HOSBEC, y promueve la prolongación de los ERTE, una mejor fiscalidad y financiación, atención a las personas con carácter fijo discontinuo, la demanda de protocolos sanitarios a nivel europeo, proyectos de test masivos, protocolos exclusivos para cada sector económico...

Además, Benidorm forma parte de la Alianza de Municipios Turísticos de Sol y Playa (AMT), conformada por ocho localidades: Adeje, Arona, Benidorm, Calvià, Lloret de Mar, Salou, San Bartolomé de Tirajana y Torremolinos. Desde el grupo se trabajó en un plan que se trasladó al Ministerio y al Rey con cinco ejes fundamentales: turismo inteligente, gobernanza, sostenibilidad, innovación y tecnología. Desde las últimas semanas de febrero comenzamos a monitorear la situación en nuestra 'smart office' y lanzamos la campaña 'Benidorm te espera'. Ese eslogan ha impulsado todo lo que hemos emprendido. Nos ha posicionado bien desde el punto de vista empresarial. Era absurdo en ese momento publicitar mensajes de ven a Benidorm

Pero, todo el plan reclama un gran pacto nacional por el turismo. El turismo debería estar, y más por la pandemia, dentro del núcleo duro de la toma de decisiones del Gobierno. No se entiende que haya asuntos donde la cartera no tenga peso. Nadie desconoce que el sector aporta el 14,5% del PIB en la Comunidad Valenciana y el 15% o más del empleo directo y en Benidorm. Lo esto todo. El estado de alarma arrojó unas cifras de desempleo y personas en ERTE nunca antes vistas. No habíamos cerrado en más de 40 años. El resurgir llagará con la Semana Santa de 2021, pero no hay que dar todo por perdido. El programa para los próximos meses busca generar confianza, calidad y seguridad para reposicionar la marca.

P.- ¿Los fondos y métodos de recaudación de dinero en marcha hasta ahora son suficientes?

R.- Francia ha destinado cuatro veces mas que España a su plan estratégico para el turismo. El Gobierno español ha fijado 4.000 millones de euros para el sector, pero estos abarcarán proyectos ya en marcha. No es un monto extraordinario por la Covid. Tampoco se han tomado decisiones respecto a medidas como rebajar el IVA turístico, no penalizar el viaje, etc. Hay otras industrias que sí se han beneficiado de paquetes económicos para su salvaguardia, pese a que usualmente se deslocalizan una vez las obtienen. Eso no puede ocurrir con el turismo. Los destinos estamos en un territorio y vivimos para engrandecer la marca España.

El IVA turístico engloba todo lo que genera el consumo. Tenemos la vista puesta en la tasa turística, ese pago que tiene que abonar una persona para disfrutar del turismo en un determinado establecimiento hotelero. Eso penaliza. Deberíamos concentrarnos en lograr un reparto equitativo de los impuestos que produce el consumo porque ahora el reparto llega al Estado y a las autonomías, cuando se ha generado en un territorio concreto.

P.- ¿De qué turistas depende Benidorm?

R.- El número anual de pernoctaciones en Benidorm solo está por detrás de los de Madrid y Barcelona. Tenemos 16 millones y medio cada año. El 55-45% de estas vienen del turismo nacional, que es la única actividad que se ha detectado en esta 'nueva normalidad', y el otro 45-50% está conformado por los viajeros de fuera, especialmente los británicos. En cuanto a estos, antes de la pandemia hablábamos de las consecuencias del Brexit. En Benidorm hubo una anticipación de reservas, más gasto, un incremento de asientos en esa importante movilidad en el espacio aéreo... Con la pandemia no. La industria aérea es una de las grandes afectadas en esta crisis y esto ha inmovilizado a la gran masa de turistas internacionales.

Aún así, no nos hemos quedado quietos. Desde el Ayuntamiento diseñamos estrategias de marketing en varios países, participamos de ferias virtuales, trabajamos con 'influencers'... Pensamos en todo. No le puedes decir a un británico en abril o en julio, cuando tenían impuesta la cuarentena de 15 días y la instrucción de no viajar, 'Ven a Benidorm'. Es una situación muy compleja. Además, ya planificamos una apertura del turismo internacional por carretera con países como Portugal y Francia, pese a los desperfectos de la gestión del Ejecutivo, y esperamos buenos resultados.

P.- ¿Los hoteles ya retomaron su actividad?

R.- La situación es de gran incertidumbre. Los empresarios han hecho grandes desembolsos y ya más del 50% de los establecimientos han abierto sus puertas. Hay una ocupación entre semana del 20-40% y los fines de semana de entre el 6o- y 70%. En Benidorm tenemos 140 hoteles. Aventuro que la próxima semana un buen numero de locales celebrará su reapertura, algunos con el 100% de ocupación. Hay varios obstáculos para esto. El sector cuenta muchos trabajadores y la falta de certidumbre hacia la situación de los empleados está lastrando las ganas, ánimo y capacidad de los empresarios para retomar la actividad. No tienen la posibilidad de ejercer su actividad con garantías, incluso planificando las pérdidas. Creo que va a ser un año para olvidar en lo económico y lo empresarial.

P.- ¿Las playas están listas?

R.- La gestión de las playas es algo que nos ha caído del cielo. De repente un decreto del Estado decidió que los Ayuntamientos somos los entes gestores de las playas y sus sombrillas, chiringuitos, kayaks. Para manejarlo creamos el sistema 'Benidorm Beach Safety', que ha garantizado el uso seguro de las playas con una planificación espacial como pocos lo han hecho. Se trata de una administración 'online' que elimina las colas. Nuestras playas suelen tener un aforo de 40.000 personas al día, y, con todo y las restricciones de la 'nueva normalidad', hemos logrado recibir a 33.000. El uso de mascarilla ni siquiera es necesario porque la distancia física recomendada está garantizada en las parcelas. Para implementar el plan dotamos a la policía local de más recursos, como drones, que permiten ver lo que ocurre a tiempo real y desplegamos sistemas tecnológicos que permiten detectar la presencia de Covid-19 en aguas residuales. Somos un destino pionero.

P.- ¿Cómo puede subsistir una empresa con el 30% o 40% de actividad? ¿Cuánto tiempo puede durar este impás?

R.- No tengo el dato, pero, ¿cómo va a subsistir? Como pueda. Esto ha afectado a todos. Estamos trabajando desde el minuto uno en reajustar nuestra economía y cerraremos el año con un 30% menos de ingresos. Suspendimos el cobro de muchas tasas municipales. No podemos decirle a una familia en ERTE que pague lo mismo que el año pasado por la escuela de verano de sus hijos. Nadie puede contemplar hoy el encarecimiento de su producto para compensar pérdidas. Los propios artistas que se presentan en Benidorm cobrarán lo mismo por sus conciertos que en años anteriores pese a que vendrán entradas a 700 y no 4.000 personas. Para subsistir se necesita un compromiso de la sociedad entera. No queda otra.

P.- Los rebrotes amenazan con poner en jaque esta época de relativa 'tregua'. ¿Hay temor?

R.- Sí sentimos preocupación. Benidorm atravesó la pandemia relativamente bien. Somos una población de 70.000 habitantes y en el confinamiento albergamos a 125.000 personas. Muchos españoles quedaron atrapados en la localidad por el cierre del país y cuando me los cruzo en la calle me cuentan que se alegran de haber pasado aquí el encierro. Ya se ve una actividad turística importante en la ciudad. Por ahora tenemos una situación tranquila con los brotes y cruzo los dedos porque sigamos así en España, Benidorm y el mundo. El empresariado ha abierto sus puertas con muchas garantías para evitar una vuelta atrás. En estos momentos tenemos mejores resultados de los que se proyectaron al inicio de la crisis, pero seguiremos trabajando. 'Benidorm te espera'.